calciomercato-juventus,-dalla-spagna:-pazza-idea-per-la-difesa

La Juventus nonostante manchi ancora del tempo all’apertura della prossima sessione di calciomercato, è già al lavoro per trovare l’innesto giusto per la difesa.

Il Verona ferma la Juventus. In campo tra le fila bianconere l’unico che ha dato tutto in campo è stato Cristiano Ronaldo. Suo il gol del vantaggio su assist di Federico Chiesa, poi rimontato da un Antonin Barak in formissima. La compagine gialloblù, attualmente ottava in campionato, con un gioco frizzante ma anche equilibrato è riuscita a tenere a bada la Vecchia Signora che agli occhi dei molti è sembrata demotivata.

Il problema non riguarda solo la panchina, Andrea Pirlo non ha colpe, ma anche la difesa e il centrocampo. La Juventus non ha dei top player in questi due reparti e perciò bisognerà intervenire sul mercato per provare a rimediare.

Sono molti i difensori accostati alla Juventus, ma secondo i colleghi di Don Balon i bianconeri starebbero pensando a Raphael Varane per la difesa. Il 27enne francese è il collega di reparto di Sergio Ramos e loro due formano un duo sensazionale.

A Torino, sponda bianconera, potrebbero arrivare entrambi: Sergio Ramos a parametro zero mentre Varane per 50 milioni di euro. Il duo galacticos potrebbe dunque continuare a giocare in Italia per lo stesso club.

La Juventus, almeno per il momento, per effettuare questo tipo di investimento ha bisogno di effettuare delle cessioni e solo dopo aver fatto cassa può pensare di reinvestire il tesoretto sul mercato.