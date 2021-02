atto-vandalico-a-fossano:-decapitate-le-statue-in-via-santa-lucia

Una delle statue danneggiate

“Non ci sono parole per descrivere il vile atto vandalico di chi ha danneggiato le statue in via Santa Lucia letteralmente decapitandole”. Così il sindaco di Fossano Dario Tallone ha commentato il deprecabile atto di vandalismo capitato nelle scorse ore in Via Santa Lucia, dove due delle quattro statue presenti lungo la pista ciclo-pedonale sono state gravemente danneggiate da ignoti.

“Mi sono già attivato con le forze dell’ordine per fare chiarezza e cercare di individuare i responsabili affinché possano pagare per questo scempio. Qualcuno mi dirà di fargli fare lavori socialmente utili qualora individuati, si sicuro. Per il ripristino so che la Protezione civile si è già attivata, grazie a voi amici volontari per tutto quello che fate per la nostra amata e splendida città” ha aggiunto il primo cittadino di Fossano.