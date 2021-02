Yellowstone avrà anche una quinta stagione?

Yellowstone 5 si farà?

Ci sarà Yellowstone 5? La serie con protagonisti Kevin Costner e Kelly Reilly ha conquistato il pubblico globale a partire dal suo debutto, avvenuto nel 2018 sulla rete via cavo Paramount Network.

Già confermata per una quarta stagione al debutto in giugno negli Stati Uniti, Yellowstone si espanderà con ben due serie spin-off. È stato annunciato il prequel Y:1883, con protagonista la famiglia Dutton intenta ad attraversare le Grandi Pianure alla fine del XIX secolo, e la serie 6666, che dal Montana trasporterà gli spettatori nello stato del Texas.

Il franchise di Yellowstone rappresenta uno dei titoli chiave sul quale ViacomCBS intende costruire il catalogo del neonato servizio streaming Paramount+, precedentemente conosciuto col nome di CBS All Access.

Per questa ragione ha rinnovato l’accordo pluriennale col co-creatore della serie Taylor Sheridan, il quale si occuperà di diversi progetti seriali per le reti e le piattaforme streaming del gruppo.

John Dutton (Kevin Costner) e il figlio Kayce (Luke Grimes). Credits: Sky Italia.

In quest’ottica, un annuncio sulla quinta stagione di Yellowstone sembra una formalità. Sembra piuttosto improbabile che ViacomCBS voglia rinunciare alla sua serie scripted di maggior successo nella sua storia recente.

“So come si concluderà la serie” ha rivelato Taylor Sheridan in un’intervista, aggiungendo che quella di Yellowstone non è una storia che può andare per le lunghe. “Questa serie non può essere estesa indefinitamente, si svilirebbe il prodotto. Non ho ancora parlato con la rete o la casa di produzione riguardo alla fine di Yellowstone, ma penso che vogliamo tutti chiuderla col botto, invece che attendere il suo declino”.

Che la quinta stagione di Yellowstone sia in progetto, tuttavia, traspare da alcuni dettagli legati al fronte produttivo della serie.

Come rivelato da Mark Jarrett, location manager di Yellowstone, la produzione ha siglato un accordo quinquennale per la locazione del Chief Jospeh Ranch, che nella serie è adoperato per portare in scena il ranche della famiglia Dutton. “Abbiamo blindato l’uso dell’abitazione per cinque stagioni” ha raccontato Jarrett nel corso di un’intervista col New York Post del 2018.

Un ulteriore indizio sul futuro di Yellowstone giunge dal sito della tenuta, che ha già esaurito i posti per tutto il 2021, dovendo accomodare prima di tutto la produzione della serie western.

“Attualmente non sono disponibili le date delle riprese del 2022” si legge sulla home page di Chief Joseph Ranch, che suggerisce a chi volesse prenotare un soggiorno nella struttura di continuare a visitare il sito per ulteriori aggiornamenti. Il fatto che si parli di riprese in corso per il prossimo anno suggerisce che la macchina produttiva di Yellowstone si appresta ad entrare in moto, con le riprese previste nel corso del 2022.

Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di ViacomCBS, che arriverà, molto probabilmente, nel corso della primavera.