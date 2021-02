Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Antonella Fiordelisi sensuale su Instagram

La bellissima Antonella Fiordelisi fa impazzire i suoi fan con uno scatto senza veli molto sensuale postato su Instagram; la giovane campana, in un periodo di forte stress e ricco di impegni lavorativi, non dimentica la sua femminilità e condivide un momento sensuale con i suoi fan. Da temptation Island Antonella ne ha fatta di strada.

Antonella Fiordelisi, nota al grande pubblico per la sua partecipazione come tentatrice nel reality Temptation Island, è sulla cresta dell’onda, televisivamente parlando.

Dopo tanto impegno a livello personale, una laurea, medaglie sportive come spadaccina professionista, Antonella ha deciso di puntare tutto sulla televisione e lo spettacolo.

Recentemente è apparsa in uno spot del franchise di beauty “Acqua e Sapone“, per poi approdare come valletta nel programma sportivo di Piero Chiambretti “Tiki Taka- La Repubblica del pallone“.

In questi giorni infatti Antonella sta aspettando di trasferirsi definitivamente a Milano, ma nel frattempo è in continuo viaggio tra Salerno e Milano; in un momento di pausa la Fiordelisi ha deciso di dedicarsi un bagno rilassante in un idromassaggio, non senza condividere lo scatto senza veli con i suoi appassionati followers.

Perché è importante che Antonella mostri la sua sensualità

In molti direbbero, colti da un forte momento di buonismo nazional popolare, che una donna non abbia bisogno di mostrare la sua sensualità a tutti i costi, invece ci sono casi in cui è necessario.

Quasi nessuno è a conoscenza che Antonella ha un trascorso come promettente spadaccina di scherma, né tantomeno che sia una dottoressa; essere sensuali non significa essere volgari e, in questo scatto condiviso nelle ultime ore, non c’è assolutamente nulla di cui vergognarsi, anzi.

Pronta a diventare la prossima Ilaria D’Amico, Antonella è un’influencer molto sensuale che non ha paura di mostrare le sue curve, nel rispetto di tutti e soprattutto di sé stessa.