procida-capitale-della-cultura-2022:-l’isola-da-riscoprire

Il merito della scelta va al progetto “La cultura non isola” che vuole valorizzare questo gioiellino mediterraneo, un autentico colpo d’occhio color pastello grazie al borgo di Marina Corricella. I riti e le tradizioni locali affondano le radici in secoli di storia e comprendono la processione dei Misteri del Venerdì Santo (il prossimo 2 aprile).

Le meraviglie della tavola

Per celebrare questa notizia Gabriele Muro, Executive Chef di Adelaide, il ristorante dell’Hotel Vilòn, cinque stelle lusso nel cuore di Roma, nell’ala di Palazzo Borghese, ha dedicato alle sue origi un menù degustazione speciale, sia a pranzo che a cena. Si chiama “Sull’isola di Gabriele” e omaggia il romanzo celeberrimo di Elsa Morante ambientato proprio in questo paradiso (L’Isola di Arturo).

Il menù comprende cinque portate: ‘O pesce fujuto, La colazione del pescatore, La cicarella nuda, Lo scorfano scherza sott’acqua, L’oro di Procida. Gli ingredienti provengono dagli orti delle case dei pescatori e rielaborano la cucina povera marina, con i frutti del mare che un tempo, da bambino lo chef pescava mano nella mano con il papà. Nasce da qui la sua cucina fine dining che riscrive con talento lo stile semplice dei piatti con cui è cresciuto sull’isola.

Per adeguarsi alle normative vigenti, l’Hotel offre due pacchetti, STAYVilòn (staycation con aperitivo in camera o in terrazza, pernottamento e cena con cucina romana o procidana) e Smart Working & Eating (dalle 9 alle 18, per lavorare in pace e lasciarsi sedurre a pranzo e dall’ambiente confortevole della camera o del salotto o nel patio riscaldato).

Dal menu dedicato a Procida, LA COLAZIONE DEL PESCATORE, piatto ideato dall’executive chef Gabriele Muro del ristorante Adelaide dell’Hotel Vilòn di Roma

Un’isola al bacio

Perché Procida riesce a ricreare un’atmosfera magica, quasi incastonata nel passato, e a restare nel cuore anche a chilometri di distanza? Pur essendo la più piccola tra le isole del Golfo di Napoli, con soli quattro chilometri quadrati, conquista e incanta come poche altre località al mondo e non a caso Massimo Troisi ha ambientato proprio qui Il Postino. All’avanguardia nelle politiche sostenibile, riesce a reinventare i suoi spazi come l’ex carcere Palazzo d’Avalos oggi centro nevralgico delle attività culturali del posto. Immersa nell’oasi naturalistica di Vivara, questa meraviglia che sorge dalle acque coniuga avventura e conoscenza, crea senso d’appartenenza e d’accoglienza con chiunque vi approdi.

Una capitale a cui ispirarsi

Il sindaco Dino Ambrosino la chiama “sfida ambiziosa e appassionante” e in effetti l’anno su cui si affaccia l’isola offre uno stimolo culturale senza precedenti per riscoprire le bellezze incontaminate dell’ambiente e le meraviglie architettoniche risalenti al periodo rinascimentale. Già a dicembre 2019 è iniziato l’allestimento della mostra collettiva “Legami del mare”, che raccoglie oggetti della tradizione marinara donati dai cittadini. Per celebrare la scelta come Capitale italiana della cultura 2022 la città ha ospitato a bordo di navi e aliscafi un concerto natalizio, “Il canto delle sirene”, che richiama le visioni evocative dei luoghi. E il futuro fa rima con i più piccoli, che hanno creato “La flotta di carta”, usando materiali riciclati per costruire barchette capaci di lanciare un messaggio semplice e chiaro, che parla di vicinanza e condivisione.

A sostenere questo messaggio potentissimo sono scesi in campo oltre 50 testimonial del mondo della cultura che hanno appoggiato la candidatura del territorio, inclusi gli attori Toni Servillo e Marco D’Amore, il cantante Gigi D’Alessio e gli scrittori Maurizio De Giovanni e Valeria Parrella.