nigeria:-liberate-42-persone-rapite-dieci-giorni-fa-in-un-collegio

Un gruppo di banditi, vestiti con abiti militari, ha rilasciato le 42 persone, tra cui 27 studenti e tre insegnanti, che avevano catturato nello Stato del Niger, nell’Ovest del Paese. Erano stati rapiti la scorsa settimana da una banda armata che aveva colpito la scuola secondaria di Scienze governative nel distretto di Kagar, nello stato del Niger intorno alle 2 del mattino, superando i protocolli di sicurezza della scuola.

Un ragazzo venne ucciso durante il raid. “Gli studenti rapiti, il personale e i parenti del Government Science Collage Kagara hanno riacquistato la libertà e sono stati ricevuti dal governo dello stato del Niger”, ha detto oggi il governatore Abubakar SaniBello in un tweet. I rapimenti per riscatto da parte di gruppi armati, molti dei quali trasportano fucili e guidano motociclette, sono comuni in molti stati della Nigeria settentrionale. Venerdì, in un raid separato nello stato di Zamfara, uomini armati hanno sequestrato più di 300 ragazze in un raid nella loro scuola.