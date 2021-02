Netflix è pronta a lanciare una nuova funzione che permetterà a milioni di utenti di non perdere più tempo a cercare i contenuti da vedere

Netflix

Siete indecisi e non sapete mai quale film o serie vedere su Netflix? Nessuna preoccupazione, perché è in arrivo la nuova funzione per app Android ed iOS che si chiamerà “Download per te”. Il servizio sarà in grado di scaricare in automatico i contenuti, mentre lo smartphone sarà collegato ad una rete Wi-Fi, da vedere in base ai gusti dell’utente.

Quando si attiva per la prima volta, viene chiesto il corrispettivo in gigabyte di contenuti da poter scaricare. Una volta fatto, potrete fruire del servizio anche offline. La nuova opzione non è una novità assoluta, ma un ampliamento dello Smart Download che venne lanciato nel 2018. Attualmente è disponibile in America, ma a breve anche in Italia.

Netflix, i 10 top in Italia oggi

Netflix (GettyImages)

Secondo quanto riportato sulla piattaforma, ad oggi la serie medical New Amsterdam è in testa per gradimento e visualizzazioni in Italia. Segue al secondo posto la serie drammatica Ginny & Giorgia, mentre al terzo c’è il thriller psicologico Dietro i suoi occhi.

La classifica completa: