Mondovì, il cordoglio del sindaco Adriano per la morte di Angelo Di Palma: “Siamo attoniti”

Ha destato profonda commozione, nel monregalese come nel comparto Polizia Stradale della provincia di Cuneo, la morte di Angelo Di Palma, 61 anni, per 16 anni comandante della Sottosezione della Polstrada di Mondovì. In pensione da un anno, il comandante Di Palma era ricoverato alle Molinette di Torino per Covid-19.

Il sindaco di Mondovì Paolo Adriano ha voluto ricordare Angelo Di Palma a margine dell’evento di presentazione del Polo Culturale delle Orfane a Piazza.

“Questa notizia ha lasciato me personalmente e tutta la città attoniti. Noi abbiamo conosciuto il comandante Di Palma come una persona veramente integerrima, un Servitore dello stato con la ‘S’ maiuscola, una persona senza tanti fronzoli ma con una gran voglia di lavorare e di espletare il suo servizio della collettività.

Possano giungere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi colleghi. So che lui era molto benvoluto e viveva nella caserma. Io l’ho conosciuto veramente molto bene, ho avuto anche occasione di lavorarci per motivi professionali e quindi questa notizia mi ha lasciato veramente sgomento.”