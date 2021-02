meteo,-nel-weekend-scoppia-il-caldo:-nuovo-aumento-delle-temperature

Spread the love

Durante questo weekend il meteo vedrà un nuovo aumento delle temperature, specie durante il sabato. Domenica, invece, avremo temperature più miti.

Scoppia il caldo su tutta la penisola (via Pixabay)

Una vera e propria esplosione primaverile è pronta a caratterizzare il meteo durante questo weekend. Infatti se nei giorni scorsi abbiamo visto un miglioramento netto su tutta la penisola, oggi avremo anche una giornata a dir poco calda. Il sole ed il bel tempo continueranno a diffondersi su tutta la penisola, anticipando di quasi un mese la primavera. Non mancheranno le nebbie, che arriveranno grazie al contrasto tra inverno e temperature alte.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Conte: “Abbiamo basato il nostro Governo su 3 pilastri”

Infatti durante la giornata odierna, le temperature non ci metteranno tanto a raggiungere i 20 gradi. Avremo quindi mattinate molto calde, salvo poi avere serate più che fresce e con venti leggeri diffusi. Attenzione, però, alla giornata di domenica. Infatti mentre durante questo sabato si alzeranno le temperature, durante l’ultimo giorno della settimana avremo qualche disturbo in più. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna.

Meteo, il weekend non riserva sorprese: ancora caldo su tutta la penisola

Bel tempo e clima primaverile in Italia (Getty Images)

Durante questo sabato l’anticiclone raggiungerà l’apice della sua forza, andando così a espandere il clima sereno su tutta la penisola. Sia durante il sabato che durante la domenica avremo sull’Italia condizioni di stabilità e temperature spesso primaverili. Come abbiamo anticipato, non mancheranno le nebbie in Val Padana e costa Tirrenica, ma sono un fenomeno del tutto naturale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole prevalente su tutto il settore, salvo la presenza di nubi basse e nebbie al mattino che si espanderanno soprattutto sulla Riviera Ligure. Con l’evolversi della giornata, invece, avremo un aumento della nuvolosità da Est. Le temperature non subiranno alcuna variazione, con massime che oscilleranno tra i 16 ed i 20 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Franceschini: “Verso la riapertura dei teatri dal 27 marzo”

Situazione molto simile anche sulle regioni del Centro Italia dove il bel tempo continuerà a prevalere anche nel weekend. Infatti avremo una giornata prevalentemente soleggiata, salvo qualche nube e qualche nebbia pronta a campeggiare sulla Sardegna. Durante le ore serali, invece, avremo un aumento della nuvolosità. Le temperature restano stazionarie, con massime tra i 16 ed i 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi basse e lievi nebbie al mattino. Questi piccoli disturbi non colpiranno l’intero settore, ma solamente le regioni tirreniche, specialmente la Campania. Le temperature anche qui rimarranno stabili, con massime che oscilleranno tra i 16 ed i 20 gradi.