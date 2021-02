Mauro Icardi preoccupa: attaccato al respiratore | Cosa sta succedendo?

Spread the love

Mauro Icardi ha destato qualche preoccupazione tra i tifosi parigini pubblicando una foto che lo ritrae con una maschera per l’ossigeno

Mauro Icardi (Instagram)

Mauro Icardi è un calciatore argentino in forza al Paris Saint Germain ma cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Si trasferisce in Italia appena diciottenne, dove grazie alle tante reti segnate con la maglia della Sampdoria si guadagna la chiamata dell’Inter.

Qui si afferma come uno dei migliori centravanti del panorama internazionale, riuscendo a segnare ben 111 goal in appena 188 presenze. Era capitano della squadra nerazzurra, la quale però decide di cederlo a causa della divisione dello spogliatoio causata da alcune dichiarazioni della moglie Wanda Nara.

Si trasferì dunque al Paris Saint Germain, dove in una sola stagione vince campionato, coppa nazionale e supercoppa di Francia. È conosciuto anche per le sue vicende extra calcistiche, soprattutto tra gli appassionati di cronache rosa.

La sua storia d’amore con Wanda Nara nacque in un modo abbastanza turbolento. La modella (anche lei di origini argentine) a quei tempi era la compagna di Maxi Lopez, con il quale Mauro aveva un rapporto di amicizia. Tuttavia durante una vacanza estiva in barca tra i due nacque l’amore e Maxi Lopez venne lasciato dalla modella argentina per il calciatore dell’Inter.

Di recente però Mauro è tornato ad essere al centro della notizia a causa dei suoi problemi di salute, fatto che ha allarmato non solo i tifosi parigini ma anche i suoi fan.

Mauro Icardi: preoccupazioni pe ril suo stato di salute

Ufficialmente indisponibile per la trasferta del Psg a Digione a causa di una gastroenterite, Mauro Icardi preoccupa i social. Lo fa con una storia pubblicata sul proprio account Instagram, divenuta presto di dominio pubblico sul web, che lo ritrae steso a letto con un dispositivo per l’ossigenoterapia.

Di questi tempi non può che venire automatico il collegamento con il coronavirus, anche se l’attaccante risultò positivo ad inizio campionato saltando i primi due match. Per evitare di sollevare un inutile polverone lo stesso Icardi ha chiarito la situazione con un’altra storia postata su Instagram.

“Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo è una camera iperbarica che ho a casa e che si usa per prevenire lesioni ed aiutare a recuperare più velocemente dalle partite. Nella quale si respira ossigeno puro ad una pressione 3 volte superiore a quella atmosferica”.

Mauro Icardi (Instagram)

Mistero svelato dunque con l’attaccante che ci tiene anche a sottolineare come la sua assenza dalla partita sia dovuta ad una semplice gastroenterite.