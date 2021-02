l’ufficio-da-sogno-del-designer-joseph-karam

«Il concetto era quello di lavorare su un mix di elementi che caratterizzano anche la pratica del nostro studio. Abbiamo rispettato gli elementi che risalgono al periodo della costruzione dell’edificio, fine dell’Ottocento e aggiungere elementi moderni. Il risultato è stata un’elegante fusione di stili, tra classicità e praticità». Il designer Joseph Karam ci accoglie nel suo ufficio delle meraviglie, in cui l’eleganza di decori e stucchi, incontra pezzi contemporanei dai colori accattivanti.

«Non dobbiamo dimenticare che lo studio di architettura – racconta il designer – è un luogo dove dobbiamo creare e allo stesso tempo ricevere clienti, quindi la decorazione deve essere restituire armonia e serenità, rappresentando il nostro stile e la qualità del nostro lavoro».

Ph Francis Amiand

«L‘architettura interna è completamente diversa da quella che ci si aspetta da uno studio di interior». Ci racconta il designer che all’interno di queste magnifiche stanze, prima del suo acquisto, era adibito come casa e ufficio per un dentista. «Tutte le pareti divisorie sono state demolite, tranne quelle delle stanze principali che si affacciano su Avenue Raymond Poincaré. Abbiamo infatti cercato di preservare i motivi e i bassorilievi delle pareti e dei soffitti di queste stanze che hanno una storia che risale a più di cento anni fa, e che volevano rispettare».

«Un’agenzia di interior design deve necessariamente avere un colore abbastanza neutro sul posto di lavoro, con molto bianco e quanta più luce possibile per poter lavorare in piena e totale tranquillità», continua Joseph Karam.

Ph Francis Amiand

«Per i materiali abbiamo scelto i più nobili per il “front office”: rovere naturale sul pavimento e affreschi sul soffitto. Mentre i materiali più robusti sono stati utilizzati per il “back office”, come il laminato, superfici in Corian e piastrelle per il pavimento. Questi 400 mq sono stati distribuiti per donare il massimo del comfort e della funzionalità a tutto il team dell’azienda», conclude il designer.