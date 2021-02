la-villa-incastonata-nella-roccia-sull’isola-di-serifos

Mold Architects ha progettato la casa “nCaved” in una piccola e appartata baia rocciosa sull’isola di Serifos. Qui i venti del nord sono fortissimi, così invece di costruire al livello del suolo, gli architetti hanno deciso di scavare dentro il pendio e creare uno spazio riparato.



«Abbiamo applicato una griglia rettangolare al pendio per produrre una “scacchiera” tridimensionale di pieni e vuoti che accoglie e, allo stesso tempo, isola le zone», spiegano dallo studio. «Questa rigida geometria viene interrotta con la rotazione dell’ultimo asse della griglia, che fornisce alla zona giorno una visione più ampia».



Hanno così sfalsato i soggiorni: le camere da letto si trovano più in alto sul pendio, mentre gli appartamenti per gli ospiti e le aree comuni si trovano più in basso. Le camere hanno tutte accesso a terrazze aperte e una scala collega tutti i livelli. Le porte scorrevoli della cucina e del soggiorno possono essere rimosse con il bel tempo per collegare la proprietà alla grande area esterna e alla piscina con vista mare.

La casa è incorniciata su entrambi i lati da muri di pietra, che si estendono per tutta la lunghezza dell’edificio e intervengono anche all’interno. La residenza è suddivisa in tre livelli: camere da letto, soggiorni e una guest house. I primi due comunicano internamente, mentre la foresteria è indipendente.



Una scala collega esternamente i tre livelli e conduce all’ingresso principale, posto al soppalco del soggiorno. Questa discesa dolce all’interno della casa rivela lentamente gli spazi inizialmente nascosti della casa, con una vista bilaterale: quella verso il mare durante la discesa, quella verso il cielo durante



l’ascesa. Gli spazi abitativi sono completamente nascosti nel sottosuolo, ma hanno un piccolo segreto – un giardino interno, in cui si aprono le finestre di alcune delle stanze.