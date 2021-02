il-segreto,-anticipazioni-dall’1-al-5-marzo:-la-delusione-di-pepa

Spread the love

Anticipazioni “Il Segreto”, puntate dall’1 al 5 marzo 2021. Che cosa vedremo nelle repliche della prossima settimana su Rete 4 alle 12.30? Tristan ha preso un dono bellissimo per Pepa, ma Angustias lo intercetta e, durante la festa alla Casona, davanti a tutti lo fa passare come un regalo che l’ex soldato ha fatto a lei, sua moglie.

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno dal lunedì al sabato su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 da lunedì 28 febbraio a venerdì 5 marzo?

Il giorno della festa alla Casona è arrivato. Angustias è indaffarata e in agitazione.

Pedro, il sindaco, che cerca di fare un bel discorso, ma nessuno sembra interessato. Lui e la moglie Dolores capiscono di non essere benvoluti dai loro concittadini, dato che la figura istituzionale è vicina a Donna Francisca. E la sua consorte è ritenuta una pettegola… Hipolito, il figlio della coppia, subisce una pesante sconfitta.

Tristan è ancora intenzionato a regalare un fermaglio a Pepa, ma Angustias lo prende in contropiede. La donna ruba di nascosto il dono e, alla presenza dei suoi compaesani riuniti per il banchetto a casa di Donna Francisca, rivela che Tristan le ha fatto un bellissimo regalo per il suo ritorno a casa.

Il figlio di Tomas trova un anello nella fossa scavata nel terreno ove qualcuno ha seppellito il cadavere del padre di Tristan e Soledad, poi dissotterrato.

Melquiades vuole fare guerra a Don Anselmo dopo aver scoperto che lo ha denunciato. Raimundo cerca farli riappacificare. I due, però, non riescono ad arrivare a un punto di incontro.

A Puente Viejo arriva Sebastian, figlio di Ulloa e fratello di Emilia. L’uomo vuole aiutare il padre a cancellare i suoi debiti, ma Raimundo non accetta.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Domenica 28 febbraio “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.30 alle 16 circa su Canale 5.