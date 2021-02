Spread the love

Il Paradiso delle Signore 5 8-12 marzo 2021: anticipazioni

Il Paradiso delle Signore 5 8-12 marzo 2021: anticipazioni di una nuova settimana al grande magazzino. Cosa succede dopo le vicende del blocco di episodi 96-100? Ci lasciamo alle spalle una pietra miliare della stagione con la centesima puntata del ciclo Daily 3. Eccoci a Il Paradiso delle Signore 5 8-12 marzo 2021: sei pronto per i colpi di scena? Se non vuoi spoiler non proseguire nella lettura.

Di seguito trovi le anticipazioni della settimana de Il Paradiso delle Signore 5 8-12 marzo 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Le Veneri Dora E Stefania Insieme A Gloria Interpretate Da Mariavittoria Cozzella Lara Komar E Grace Ambrose Credits P. Bruni E Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 101 lunedì 8 marzo 2021

È l’8 marzo, il giorno della Festa delle Donne. Il grande magazzino milanese è in fermento per la nuova campagna che ormai ruota intorno all’abito “british” di Gabriella (Ilaria Rossi).

Dato che Giuseppe (Nicola Rignanese) sembra davvero essere cambiato, Agnese (Antonella Attili) prende una decisione. Sceglie di tentare di salvare il suo matrimonio. Chiede, così, ad Armando (Pietro Genuardi) di allontanarsi da lei.

Al Paradiso, intanto, ricompare una – non troppo – vecchia conoscenza. È Maria Grazia Vettorazzo (Mariagrazia Pompei) che è già stata la causa della fuga di Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) da Milano. Non contenta, la Vettorazzo solleva un altro polverone. Questa volta l’oggetto delle sue critiche è l’abito troppo corto esposto in vetrina. Per Vittorio (Alessandro Tersigni) è tempo di incassare il primo commento critico da parte della stampa.

Intanto il Mantovano (Mariano Riccio) fa la sua prossima mossa. In presenza di Salvatore (Emanuel Caserio) minaccia di dare fuoco alla Caffetteria. Marcello (Pietro Masotti) suggerisce a Ludovica (Giulia Arena) di partire per Parigi.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 102 martedì 9 marzo 2021

Salvatore ha passato la notte in Caffetteria dopo le minacce del Mantovano. Ludovica, invece, decide di restare a Milano in seguito a una proposta di Adelaide (Vanessa Gravina). La Brancia, quindi, fa l’opposto di quanto promesso a Marcello.

Il vestito di Gabriella riceve critiche. I commenti negativi escono sui giornali. Vittorio è seriamente preoccupato. Con l’aiuto di Umberto (Roberto Farnesi) e Federico (Alessandro Fella) tenta di trovare una strategia per risollevare il nome del Paradiso.

Armando soffre a causa dell’allontamento da Agnese. Giuseppe, nel frattempo, ha trovato un amico che può fare da guardia durante la notte al locale di Salvatore.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 103 mercoledì 10 marzo 2021

Marcello pensa a una possibile via d’uscita dalla situazione in cui il Mantovano ha cacciato il Bar.

Irene (Francesca Del Fa) confessa a Rocco (Giancarlo Commare) che suo padre le ha fatto una sfuriata. Il motivo della scenata è l’aver posato con l’abito esposto al Paradiso e… “incriminato”. Il grande magazzino vive un momento di sofferenza. La clientela diminuisce.

Vittorio deve fare una mossa veloce e strategica. Convince Gabriella a farsi intervistare insieme a lui. Può essere un’occasione per difendere le sue scelte di stilista. Invita tutte le donne a esprimere la loro opinione con un telegramma.

Nel frattempo Marcello inizia a attuare la sua strategia per mettere il Mantovano con le spalle al muro. Il piano prevede che Sergio Castrese venga colto con le mani nel sacco durante un furto al Circolo dopo una raccolta fondi per beneficenza. Sarebbe così denunciato alle autorità. Ludovica nutre molti dubbi in proposito.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 104 giovedì 11 marzo 2021

Vittorio confida nell’articolo pubblicato dopo l’intervista: che possa davvero fare breccia nella parte più conservatrice della città? Purtroppo le speranze di Conti sono deluse. Un picchetto di bigotte fa una vera e propria protesta davanti al Paradiso. C’è anche un gruppo di ragazze di parere opposto…

Ludovica si è riconquistata la fiducia di Adelaide tanto che la Contessa buttà lì la possibilità che sia lei la nuova vicepresidentessa del Circolo. Andrebbe a prendere il posto di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni).

Irene litiga nuovamente con il padre. Vuole andarsene di casa. Maria (Chiara Russo), dal cuore d’oro, nonostante non abbia un buon rapporto con la Venere, la invita a dormire con lei e Anna (Francesca Carrain).

Marcello continua a progettare il suo piano contro il Mantovano. Si rivolge a Vinicio, una vecchia conoscenza del delinquente.

L’assenza di clienti è sconfortante al Paradiso. Un telegramma di Marta (Gloria Radulescu), però, dà una motivazione in più a Vittorio per portare avanti la sua campagna pubblicitaria e a non demordere sull’abito “british” di Gabriella.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 105 venerdì 12 marzo 2021

Irene ha la possibilità di diventare la nuova coinquilina di Anna e Maria. Quando la Rossi e la Puglisi lo comunicano a Rocco il giovane ne rimane piacevolmente stupito.

Tutto sembra ormai perduto, ma le sorprese arrivano sempre al Paradiso. Le vendite tornano ad andare benissimo. La gioia di Vittorio e tutti i dipendenti è altissima.

Il piano di Marcello per non lasciare vie di fuga al Mantovano rischia di andare in fumo. Vinicio, infatti, tradisce Barbieri. Quindi il malvivente cerca di realizzare il furto al Circolo. Pensa di farla franca. Sulla sua strada incontra un imprevisto. Il suo nome è Dante Romagnoli.