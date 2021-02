IL NUOVO BULLO D’EUROPA – Franco Fracassi

Nella sua carriera di giornalista, Franco Fracassi si è imbattuto in diverse occasioni con la figura di Mario Draghi, tre dei suoi libri parlano infatti di vicende strettamente legate al nuovo Presidente del Consiglio: “I conquistatori”, “Morte dei Paschi”, “Colpo di Stato”. Questi tre testi analizzano in sequenza la stagione di svendite del patrimonio pubblico italiano, il fallimento del Monte dei Paschi di Siena e infine la crisi del debito in Grecia.

Il 2 giugno 1992 si tenne la famigerata conferenza sulle privatizzazioni a bordo del Panfilo Britannia, a largo di Civitavecchia. Draghi non solo pronunciò un discorso, recentemente reso pubblico da Il Fatto Quotidiano, in cui definì “inevitabili” le privatizzazioni ma, secondo Fracassi, fu il vero architetto della stagione di svendite che ebbe inizio quel giorno, a bordo della famigerata imbarcazione. “L’Italia nel ’92 era un paese anomalo: basti dire che possedeva la settima multinazionale del pianeta, per di più pubblica: l’IRI. Inoltre, tutte la banche italiane, fino a quel momento, erano pubbliche. Il nostro era un paese capitalista ma con una struttura economica socialista e i suoi beni pubblici facevano gola a tanti”.

Altro increscioso episodio che ebbe tra i suoi massimi protagonisti Draghi fu la crisi del Monte dei Paschi di Siena: in quel momento al vertice di Banca d’Italia c’era proprio l’attuale Presidente del Consiglio. “Il presidente di MPS, Mussari, aveva deciso di acquistare Banca Antonveneta, pagandola una cifra sconsiderata: 17miliardi, nonostante Antonveneta fosse una banca ormai decotta. Draghi aveva sul proprio tavolo le carte che dimostravano in quali condizioni si trovasse la banca veneta, eppure firmò le carte che ne consentirono l’acquisizione da parte di MPS e che condussero alla sua interminabile crisi”.

Fracassi passa poi alla drammatica storia della Grecia, che ebbe Mario Draghi tra i suoi protagonisti prima nella veste di Vice-chairman di Goldman-Sachs e poi in quella di Presidente della BCE.

