gf-vip:-duro-scontro-tra-dayane-e-zorzi

Dayane Mello e Tommaso Zorzi sono stati due dei protagonisti più importanti di questa edizione del Grande Fratello Vip: tra litigi e momenti di tregua, nell’ultima puntata c’è stata occasione per arrivare alla resa dei conti definitiva, scatenata dalla nomination di Dayane Mello contro Rosalinda.

Tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi c’è sempre stato un rapporto altalenante, fatto di grandi scontri e di momenti di tregua, come quando, dopo la notizia della morte di Lucas, Tommaso Zorzi è stato una delle persone che ha fatto maggiormente sentire la sua vicinanza alla modella brasiliana, mostrando grande affetto e sensibilità nei suoi confronti.

Due personaggi così forti, però, non potevano che tornare allo scontro: dall’attacco di Dayane Mello contro Tommaso Zorzi, accusato di aver eliminato la sua amica di sempre, Maria Teresa Ruta, mettendo prima il gioco e solo dopo le relazioni personali, fino alla recente confessione della modella brasiliana, che ha rivelato il suo amore verso Rosalinda, onde poi nominarla creando grande indignazione da parte di Zorzi.

Secondo Tommaso Zorzi, Dayane non ha fatto altro che strumentalizzare il suo “sentimento” verso Rosalinda così come la confessione sulla sua bisessualità, contestando la verità delle sue dichiarazioni e affermando che il suo reale obiettivo è solo ottenere maggiori voti dal pubblico.

Dayane Mello e Tommaso Zorzi: la resa dei conti

Dentro la casa nei giorni passati c’era stato un chiarimento dopo le dure accuse di Tommaso Zorzi verso Dayane, ma nella puntata del GF Vip i due si sono ritrovati faccia a faccia, per dirsi una volta per tutte con sincerità le rispettive opinioni. Ciò che Zorzi contesta a Dayane è la poca credibilità delle sue parole, soprattutto riguardo la dichiarazione d’amore nei confronti di Rosalinda.

La modella brasiliana, effettivamente, ha cercato di fare retromarcia, affermando che il sentimento che provava verso l’attrice era qualcosa che sentiva mesi fa, e che ora è passato, non essendo mai sbocciato completamente. Dayane, inoltre, ha specificato di non averlo mai confessato prima per tutelare la famiglia che ha fuori.

Tommaso Zorzi ha esposto un pensiero molto chiaro sull’incoerenza, già evidenziata più volte, di Dayane, che spesso ha cambiato le parole con cui ha espresso i suoi sentimenti per Rosalinda, parlando prima di amicizia, poi di amore, a seconda del momento e, secondo Zorzi, a seconda di ciò che le faceva più comodo.

“Non ci capisco più niente neanche io”, ha sentenziato Alfonso Signorini.