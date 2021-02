Spread the love











Gemma Galgani risponde ancora una volta alle critiche ricevute da Giorgio Manetti attraverso il settimanale Nuovo Questa volta la dama di Uomini e donne è apparsa davvero arrabbiata. In una recente intervista al settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha voluto lanciare l’ultimo appello al suo ex fidanzato chiedendogli in modo esplicito di non nominarla più. Più […]

L’articolo Gemma Galgani contro Giorgio Manetti: “E’ una persona mediocre, deve smetterla!” proviene da Leggilo.org.

