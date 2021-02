I fusilli integrali con broccoli noci e curcuma sono un primo piatto che genera felicità. No, non è un modo di dire ma scienza: i cereali integrali sono ricchi di triptofano, un attivatore della serotonina, mentre le noci sono un cibo particolarmente ricco di serotonina. Pensateci quando credete che l’unico modo di attivare la vostra felicità sia un piatto di carbonara.

L’origine di questo piatto è la stessa della pasta con i broccoli o con le cime di rapa che si preparano spesso al Sud e i trucchi per la sua buona riuscita sono essenzialmente due: far cuocere la pasta nella stessa acqua di cottura dei broccoli, e terminare la cottura della pasta risottandola in padella assieme al condimento.

L’aggiunta di curcuma (oltre al peperoncino che è la spezia tipica di questa ricetta) le conferisce un tono orientaleggiante, ben mitigato dalla rotondità delle noci e dalla spolverata di Parmigiano, che è sempre la morte sua.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Pasta integrale

1 Broccolo

2 Porri

2 cucchiaini di Curcuma bio in polvere

1 manciata di noci in gherigli

80 g Parmigiano Reggiano grattugiato

1 piccolo Peperoncino

Pepe in grani q.b.

Sale q.b.

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dei fusilli integrali con broccoli, noci e curcuma, ricavate le cimette dal broccolo, lavatele e sbollentatele in acqua bollente salata per 5/7 minuti: le verdure devono rimanere croccanti, in questo modo non perderanno i loro elementi nutritivi.

Scolate i broccoli e tenete da parte l’acqua di cottura che vi servirà per cuocere la pasta.

Nel frattempo tagliate a fette sottili i due porri, e fateli insaporire con un filo d’olio e il peperoncino, saltandoli in una padella, a fiamma bassa.

Togliete il peperoncino aggiungete i broccoli, un mestolo di acqua di cottura, la curcuma e alzate la fiamma.

Portate a ebollizione l’acqua di cottura dei broccoli e versateci i fusilli.

Con una schiumarola scolate la pasta bene al dente e fatela saltare nel condimento di broccoli, aggiungendo, se è necessario, qualche mestolo di acqua di cottura, alla fine unite le noci spezzettate continuando a saltare.

Spegnete il fuoco e mantecate con il parmigiano grattugiato e un filo di olio. Per ultimo aggiustate di sale e insaporite con una spruzzata di pepe macinato al momento.