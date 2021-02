dayane-mello,-boom-di-followers-grazie-al-grande-fratello-vip:-ecco-quanti-ne-ha-guadagnati

Se c’è una cosa che a Dayane Mello proprio non si può rimproverare è di aver saputo come sfruttare al massimo la popolarità e la visibilità che il Grande Fratello Vip, come ogni altro reality show, è in grado di offrire.

La ragazza, sin dall’ingresso nella casa, ha senza ombra di dubbio saputo come catalizzare l’attenzione dei social e del web; e i numeri, infatti, la ripagano, perché la modella brasiliana vola letteralmente su Instagram: stando al sito Ninjalitics, uno dei siti più noti per analizzare i profili Instagram, e riportato anche da Novella2000, l’account Instagram di Dayane Mello ha conosciuto un incremento sbalorditivo.

Il 14 settembre 2020, data di inizio del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è partita da una base di 98.656 follower su Instagram; con il passare delle settimane, in questi cinque mesi, la brasiliana è arrivata a raggiungere e superare i 700 mila fan sul medesimo social.

Di seguito, il grafico che mostra l’evoluzione del profilo Instagram della Mello, riportato da Novella2000:

Fino alla puntata di lunedì, quando Dayane Mello aveva dichiarato il suo amore verso Adua Del Vesco, la brasiliana aveva circa 500.110 followers, ma negli ultimi giorni l’impatto mediatico della vippona è schizzato alle stelle fino a raggiungere un vero e proprio boom di followers: dal 22 al 24 febbraio, Dayane Mello ha guadagnato oltre 212 mila fan che le hanno consentito di arrivare a 712 mila seguaci, mentre, ad oggi, 27 febbraio, il profilo Instagram della soubrette ha ulteriormente ampliato la propria fanbase raggiungendo, pensate, quota 805.000 followers.

Un record davvero impressionante!