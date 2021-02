covid,-usa:-via-libera-della-fda-al-vaccino-johnson&johnson

Gli esperti della Fda, la Food and Drug Administration statunitense, hanno votato per raccomandare all’Agenzia di concedere l’autorizzazione per l’uso di emergenza al vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all’unanimità per raccomandare il vaccino per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Se la Fda deciderà in linea con la raccomandazione, e si prevede che lo faccia rapidamente, il vaccino diventerà il terzo autorizzato per l’uso negli Stati Uniti. Sarà il primo vaccino one-shot, e quello che può essere conservato in normali frigoriferi, rendendolo più facile da distribuire rispetto ai vaccini Pfizer- BioNTech e Moderna, che sono più delicati e richiedono due dosi.

L’autorizzazione del vaccino monodose della Johnson&Johnson da parte dei vertici della Fda è attesa per domani, anche se la raccomandazione della commissione di esperti non è vincolante. Quest’ultima però ha ricevuto un consenso unanime.

Joe Biden sottolinea l’importanza del via degli esperti al terzo vaccino americano: “È sicuro e pronto per la distribuzione”, ha detto il presidente, parlando nel nuovo centro per le immunizzazioni all’Nrg Stadium di Houston, in Texas, dove è volato per confortare la popolazione alle prese con i danni della tempesta polare di proporzioni storiche.

“Siamo estremamente grati” al panel di esperti dell’Fda (Food and Drug Administration) per il via unanime all’uso d’emergenza del vaccino monodose Johnson & Johnson “sulla base di evidenze scientifiche”. Così il colosso farmaceutico, in una nota, commenta il primo disco verde dell’autorità sui farmaci statunitense. “Riteniamo che il nostro vaccino – prosegue J&J – possa contribuire a cambiare la traiettoria della pandemia. Noi siamo pronti a renderlo disponibile il prima possibile”.