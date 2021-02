covid-19,-bollettino-27-febbraio:-18.916-contagi-e-280-morti

L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

Bollettino giornaliero del Covid-19

Il monitoraggio settimanale mostra agli italiani che l’indice di contagio, nonostante risulti essere stabile, in molte regioni è sopra l’1. Le regioni che al momento sono in zona rossa come Piemonte, Lombardia e Marche vanno verso la zona arancione. Basilicata e Molise invece da arancione in rosso. Ottime notizie per la Sardegna che sembra essere tra le prime ad essere proiettate verso la zona bianca.

Il Centro Europeo delle malattie intanto segnala come in un terzo dei Paesi europei ci sia un notevole incremento di ricoveri e malati in rianimazione. Il governo sta lavorando per mettere a punto il nuovo decreto ministeriale con le misure anti Covid.

Coronavirus, bollettino 27 febbraio: 18.916 contagi e 280 morti

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 20.499 nuove positività mentre il bollettino di oggi, sabato 27 febbraio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 18.916 persone. I decessi sono 280 mentre il numero di guariti è di 11.320.

• 18.916 contagiati

• 280 morti

• 11.320 guariti

+22 terapie intensive | +80 ricoveri

323.047 tamponi

Tasso di positività: 5,9%

4.156.382 dosi di vaccino somministrate in totale