coronavirus-nel-mondo:-brasile-piegato-dalla-nuova-ondata.-l’oms:-“e’-una-tragedia”

L’allarme dell’Oms sul Brasile: “Nuova ondata di Covid, è una tragedia”

Risale con vigore la circolazione del Covid-19 in Brasile: oggi il Paese sudamericano registra 65.169 nuovi positivi e altri 1.337 morti. Una settimana fa, i nuovi positivi erano 53.582. Ieri il Brasile aveva avuto 1.541 morti, il secondo bilancio quotidiano più alto dall’inizio dell’epidemia. Il Brasile, 211 milioni di abitanti, ha avuto oltre 250 mila morti durante l’epidemia e più di 10 milioni di contagi. Il Brasile sta affrontando “una tragedia” causata da “una nuova ondata” della pandemia di Covid-19, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. “Sfortunatamente, è una tragedia che il Brasile stia affrontando tutto ciò di nuovo, è difficile. Questa dovrebbe essere la quarta ondata che il Brasile deve affrontare”, ha detto Mike Ryan, direttore emergenze dell’Oms. Ryan ha elogiato il sistema sanitario pubblico brasiliano e l’azione degli stati per contrastare la diffusione del coronavirus ma ha sottolineato che è necessario controllare la trasmissione a livello nazionale. “Il Brasile ha molte strutture sanitarie pubbliche eccezionali. Credo che il Paese sappia cosa fare e molti stati stanno cercando di applicare le misure migliori. Ma non è facile in quanto non c’è una parte del Paese che non sia stata colpita in maniera grave dalla pandemia”, secondo Ryan. Il trend in aumento delle morti e dei contagi di Covid-19 in Brasile “deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso”, ha aggiunto il dirigente dell’Oms.

Brasile, Bolsonaro contro il distanziamento sociale: “La gente non ne può più”

Nuova sparata contro le misure di distanziamento sociale anti-Covid da parte del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, fin dall’inizio scettico sulla pandemia. “La gente non può più stare a casa. La gente vuole lavorare. Chi chiude tutto e distrugge il lavoro fa il contrario di quello che vuole la gente”, ha detto il presidente in occasione dell’inaugurazione di un tratto di un’autostrada nello stato del Cearà. Sono sempre più i governi regionali e municipali che adottano nuove e più severe misure, come il coprifuoco notturno e la chiusura delle attività, per limitare gli assembramenti e la pressione sugli ospedali. Misure simili, adottate nei primi mesi della pandemia, erano state alleggerite fin dalla metà del 2020, ma ora la ripresa dei contagi e delle morti (il Brasile è secondo in termini assoluti per decessi da Covid) hanno spinto le amministrazioni locali a ripristinarle.

Stati Uniti, Biden: “Siamo avanti sul mio piano da 100 milioni di dosi”

“Non è il momento di rilassarsi sul fronte della pandemia”. Lo ha detto Joe Biden che ha messo in guardia gli americani dal rischio di un nuovo aumento dei contagi a causa delle varianti del virus. “Siamo avanti rispetto al piano previsto di somministrare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi giorni della mia presidenza – ha detto Biden – ma bisogna ascoltare Anthony Fauci e gli scienziati, non è il momento di allentare la presa. Bisogna lavarsi le mani, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale”. Biden si è detto “orgoglioso di affermare che siamo a metà strada, 50 milioni di dosi. Siamo in anticipo di settimane rispetto al programma anche con i ritardi causati dalla tempesta invernale”. Il piano, tra l’altro, è destinato ad accelerare ancora, perché le autorità statunitensi hanno dato il via libera al vaccino di Johnson&Johnson, il terzo vaccino americano: “E’ sicuro e pronto per la distribuzione”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Argentina, positiva al virus anche la nuova ministra della Salute

La ministra argentina della Salute, Carla Vizzotti, si è dovuta porre in isolamento ieri dopo aver ricevuto un risultato di positività al Coid-19 in un test antigenico a cui si era sottoposta per poter essere presente lunedì prossimo a un dibattito al Senato sul programma di vaccinazione avviato nel Paese. La conferma della notizia è stata data via Twitter dalla stessa Vizzotti, che si era insediata nell’incarico neppure una settimana fa, succedendo a Ginés Gonzalez García, dimessosi per responsabilità in uno scandalo di vaccinazioni vip. Il problema ha costretto all’isolamento cautelare anche il coordinatore del governo Santiago Cafiero, che negli ultimi giorni ha partecipato a varie riunioni insieme alla ministra. Il ministero della Salute argentino ha indicato ieri sera che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.083 nuovi contagi e 92 morti, che portano i rispettivi bilanci dal marzo scorso a quota 2.089.728 e 51.887.