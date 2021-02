Corinne Clery animalesca in amore rivela: “…Il 4º matrimonio”

Corinne Clery, ospite di Serena Bortone, si racconta in un’intervista senza filtri e parla addirittura del quarto matrimonio

Corinne Clery

Ad un nuovo appuntamento nel salotto di “Oggi è un altro giorno“, Serena Bortone ospita Corinne Clery, attrice di grande successo e personaggio amatissimo del suo pubblico.

Con lei la Bortone ritrascorre tutti i momenti salienti della sua carriera nel piccolo schermo, lasciando per ultimo una piccola e piccante parentesi sulla vita privata della Clery. Vita privata che in effetti, come già in molti sanno, è stata parecchio movimentata.

Già in età giovanissima, ha incontrato il suo primo e vero amore: ” Arrivo da una famiglia in cui non si usava uscire, e dormire fuori era proprio una cosa dell’altro mondo. Da ragazza andavo a dormire da mia nonna, perché volevo vedere il mio fidanzato. Nessuno sapeva niente” ha confessato la bella attrice.

E così, ecco che Corinne si lascia andare a qualche dettaglio in più sulla sua relazione con Hubert Wayaffe, il suo primo marito: “Questo ragazzo era più grande di me e molto famoso, l’ho sposato ed è diventato il padre di mio figlio“.

Corinne Clery: la sua movimentata vita privata

Come lei stessa ha raccontato nel corso dell’intervista, i due si sono conosciuti quando lei aveva da poco compiuto 17 anni. Era appena entrata nel mondo della televisione facendo una piccola apparizione in un film.

Non è stato ciò che si definirebbe un vero e proprio colpo di fulmine e lei stessa racconta: “L’ho detestato, poi mi ha conquistata”. E cosi Corinne è convolata a nozze nel 1967 e ben presto i due hanno messo al mondo il suo unico figlio Alexandre.

Purtroppo però, la storia con Hubert giunge alla fine: “Il matrimonio non è durato neanche 3 anni. Ero convinta sarebbe durato tutta la vita, perché venivo da una famiglia del Mulino Bianco. Però io non metto limiti: se sono felice rimango, se non sono felice me ne vado”.

A proposito della fine delle sue prime nozze, la Clery ha confessato che la separazione dal suo primo marito è stata forse la più dolorosa: “Con il padre di mio figlio ho sofferto tantissimo. Ero una bambina, la situazione era strana. Mio figlio ha avuto una brutta malattia e stava per morire, mi sono trovata a dover scegliere tra i miei due uomini. E ho scelto mio figlio”.

L’attrice ha in effetti vissuto un periodo molto difficile quando il piccolo Alexandre, all’età di appena 11 mesi, si è ammalato di colera e salmonellosi, rischiando la vita.

Leggi anche -> Amadeus dopo le accuse: zittisce tutti in grande stile

Leggi anche -> Eleonora Cadeddu, Annuccia di un medico in famiglia, ecco cosa fa oggi

Guarda anche -> Alfonso Signorini e il due di picche del parlamentare: La strana situazione

Il ritorno dell’amore

Clery Corinne

Dopo la fine della storia con Hubert, si sono susseguiti altre storie e non di poco conto, considerando che Corinne Clery è stata sposata per 7 anni con Luca Valerio e nel 2004 è convolata a nozze per la terza volta con Giuseppe Ercole.

Con “Beppe” però, ex marito di Serena Grandi, la Clery sembrava avesse trovato finalemte l’amore della sua vita, con lui ha vissuto un amore travolgente: “Lui mi sapeva tenere”, ha raccontato. Questo amore è durato finché purtroppo i due non sono stati divisi dalla morte improvvisa di Ercole, nel 2010.

“Le sue ceneri le tengo in salotto. Io lo amo, lo amo per tutta la vita. Ma c’è spazio per tante altre cose” ha concluso Corinne. Infatti, poco dopo la scomparsa di suo marito è successo qualcosa di inaspettato: “L’ultima mia storia importante è stata con Angelo”.

Parlando del noto Angelo Costabile racconta: “Lui aveva 28 anni meno di me. È successo 10 mesi dopo la morte di Giuseppe. Siamo stati insieme 8 anni, non ce lo aspettavamo, né io né lui”. Ad oggi però, senza alcun imbarazzo l’attrice afferma: “Sono animalesca in amore. Non escludo il quarto matrimonio”, lasciando tutti senza parole.

Prima di concludere l’intervista, Serena Bortone ha chiesto a Corinne Clery quali fossero i suoi rapporti con il figlio: “Ci sono stati degli screzi, però è mio figlio. Ho vissuto molto male, mi sono ammalata per questo, ma dopo essere caduta in fondo sono risalita”.