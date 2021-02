avanti-un-altro!:-zorzi-protagonista?

Paolo Bonolis è pronto a riaccendere i motori con la sua trasmissione “Avanti un altro!”; oltre al classico appuntamento pomeridiano, in sostituzione al programma di Barba D’Urso, ci saranno delle puntate serali del quiz a premi. Tra i concorrenti molti nomi del Grande Fratello Vip e, di conseguenza, non poteva mancare la rivelazione del GF: Tommaso Zorzi.

La televisione è un piccolo universo che negli anni ripropone gli stessi personaggi, tendendoli al caldo tra le sue braccia; ecco quello che sta accadendo ai vipponi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La rivelazione di quest’anno, a livello televisivo, è sicuramente l’influencer Tommaso Zorzi; già noto per il suo seguito su Instagram dopo la partecipazione al reality di MTV “Riccanza”, molti personaggi della tv hanno captato il potenziale del venticinquenne milanese.

Mentre sui social spunta una richiesta per vederlo alla conduzione di Xfactor, nel frattempo è stata confermata la sua presenza in una puntata di “Avanti un altro!”.

Tommaso Zorzi e sua madre ospiti di Paolo Bonolis

Le puntante con i protagonisti del GF Vip saranno diverse; registrate prima del loro ingresso nella casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi ha partecipato insieme a sua madre, Armanda Frassinetti.

Non si hanno indiscrezioni sulla puntata registrata, ma molto probabilmente il duo formato da Tommaso e sua madre è stato padrone della scena, probabilmente anche in grado di mettere in difficoltà il serpentino Paolo Bonolis e la sua comicità cinica.

Tommaso Zorzi ha un probabile futuro in televisione, considerato anche il successo del Late Show che gli è stato affidato durante il GF, raggiungendo addirittura un 5,4% di share; è rimarchevole il fatto che il ragazzo non aveva alcuna esperienza come presentatore, se preso nelle mani di chi può guidarlo bene, potrebbe avere un roseo futuro in tv.

Tra gli altri nomi confermati, direttamente dal Grande Fratello con i vipponi, c’è l’eccentrico Giacomo Urtis, un outsider del mondo dei vip, a sua volta chirurgo estetico degli stessi.

Le puntate serali con Zorzi, Urtis e gli altri vipponi, prenderanno il via a partire dall’11 Aprile.