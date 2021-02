Alba Parietti è assidua telespettatrice del Grande Fratello Vip e spesso interviene con dichiarazioni e commenti sulle vicende dei concorrenti che abitano la casa.

Ultimo intervento in ordine cronologico è quello sulla scelta di Andrea Zelletta di sfidare Tommaso Zorzi, rispetto al quale Alba Parietti si dice dispiaciuta, ma anche fiera della coraggiosa scelta di Andrea:

“Non nascondo che questa sfida mi dispiace perché i miei tre favoriti e preferiti sono @iamandreazelletta @tommasozorzi e @stefaniaorlando1 .Tuttavia , trovo che la scelta di Andrea sia stata un colpo di grande signorilità perché sfidare Tommaso al televoto vuol dire sapere sia giocare che perdere da signore . Uscire a testa alta e non vigliaccamente e’anche molto intelligente come scelta perché , comunque alla fine avrebbe dovuto scontrarsi comunque con Tommaso. Così se esce , Zelletta esce comunque a testa altissima bravissimo Andrea te la giochi da campione non da codardo @iamandreazelletta @grandefratellotv“