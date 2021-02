AGGIORNAMENTO – Raggiunti gli scialpinisti rimasti bloccati sulla Rocca Castello, in Valle Maira

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno raggiunto gli alpinisti bloccati nella serata di ieri (26 febbraio) sulla Rocca Castello (Acceglio) in Valle Maira, scalando lungo la via normale della montagna. Il compagno è stato raggiunto sulla cengia sotto la cima, mentre una squadra si sta calando per raggiungere l’infortunato le cui condizioni rimangono non gravi, nonostante non sia in grado di procedere autonomamente.

Si prevede di issare verso l’alto l’infortunato tramite un sistema di paranchi con le corde da alpinismo, in seguito sono al vaglio due ipotesi di strategia. Se le condizioni lo consentiranno, l’intera comitiva si calerà in corda doppia fino alla base della parete prima di proseguire a piedi fino all’abitato di Chiappera, altrimenti sarà necessario attendere l’alba per procedere con il recupero da parte dell’eliambulanza 118.