adriano-celentano,-una-furia-contro-massimo-giletti-“andrebbe-licenziato-in-tronco”-e-giletti-gli-risponde

Adriano Celentano parla poco e interviene meno ma, quando dice qualcosa, catalizza tutta l’attenzione.

Celentano recentemente è stato ospite telefonico da Mara Venier insieme alla moglie Claudia Mori a Domenica In e ha spiegato che lui il vaccino anticovid lo farebbe molto volentieri anche se poi la moglie Claudia Mori ha detto di essere un po’ preoccupata perchè anni fa, in seguito ad una prova allergica, Celentano ebbe una fortissima reazione e fu salvato appena in tempo. E, dunque, Claudia Mori ha esternato la sua preoccupazione e ha chiesto anche spiegazione di ciò che potrebbe accadere a un soggetto allergico quale è suo marito Adriano Celentano se si sottoponesse al vaccino e avesse una forte reazione allergica.

Adriano Celentano si scaglia contro Massimo Giletti che conduce Non è L’arena e Formigli che conduce Piazza Pulita

Adriano Celentano ha scritto così sui social: “Qualche parola di conforto a Formigli e all’amico Giletti. Da tempo seguo le vostre trasmissioni poiché le ritengo interessanti e al tempo stesso educative, specie in questo periodo, che se non stiamo attenti, l’amara sorpresa potrebbe coglierci da un momento all’altro. Per cui è giusto invitare e sentire anche la voce di chi è contrario ai vaccini. Personalmente io credo che al momento non ci sia altra soluzione all’infuori del vaccino. Ma poiché il popolo dei “contrari” sta aumentando, quindi è più che giusto accoglierli e sentire anche la loro campana. Però fatecela sentire la loro campana”.

E poi ha continuato: “Voi, scorretti, li invitate, tanto per far vedere che siete democratici, e appena aprono bocca li assalite, offendendoli e lasciando che le voci si sovrappongano senza permettere al pubblico a casa di capire in che modo la loro “ricetta” sarebbe meglio del vaccino”.

E poi ha concluso così: “Se fossi Cairo vi licenzierei in tronco”.

Anche Vittorio Feltri, recentemente, ha usato parole forti contro Massimo Giletti dicendogli: “Straccivendolo, vergognati e piantala”.

Massimo Giletti commenta le parole di Adriano Celentano

Massimo Giletti ha commentato su Tv blog, con un’unica frase, le parole che Adriano Celentano gli ha rivolto e ha detto così: “Il confronto con le idee di Adriano è sempre stimolante”.

Al momento, pare che il confronto sia finito qui, chissà se domenica 28 febbraio, in trasmissione, Giletti rivolgerà qualche altra parola ad Adriano Celentano. Formigli, invece, non ha commentato in alcun modo.

