31-rue-cambon,-il-restyling-dei-saloni-haute-couture-di-chanel

Gabrielle Chanel in the staircase at 31 rue Cambon, 1954 © Robert Doisneau – GAMMA RAPHO

La bellissima scala Art Déco, classificata monumento storico dal Ministero della Cultura e fotografata innumerevoli volte, è entrata nella leggenda. Le sue pareti specchiate permettevano a Gabrielle Chanel di assistere alle sue sfilate senza essere vista, semplicemente sedendosi in cima alle scale. Siamo al 31 di rue Cambon a Parigi, l’indirizzo emblematico di Chanel.

È un luogo unico e speciale. È qui che ogni giorno si scrive la storia della più antica Maison parigina di Haute Couture ancora in attività. Tutto ebbe inizio con Gabrielle Chanel, prima di continuare con Karl Lagerfeld e oggi con Virginie Viard. È qui che l’Alta Moda si reinventa di stagione in stagione, alla ricerca di una ritrovata perfezione.

31 rue Cambon raggruppa tutte le attività della Maison: la boutique, i Saloni di Haute Couture, l’appartamento privato di Gabrielle Chanel, lo studio Creation, nonché i tre atelier “tailleur”, i due atelier “flou” e i “galons” atelier.

Salons Haute Couture 31 rue Cambon photo Nicolas Matheus

Audace, visionaria e non convenzionale, Mademoiselle Chanel ha liberato le donne dalla camicia di forza di una moda antiquata. Il suo concetto di lusso è pienamente espresso al 31 di rue Cambon, dove si svolge l’intero universo creativo. Gabrielle “Coco” ha fatto sì che i suoi clienti potessero trovare tutto ciò di cui avevano bisogno: dal piano dove acquistare profumi e prodotti di bellezza, gioielli e accessori (cappelli, sciarpe, guanti e borse), ai Saloni Haute Couture. Ha trasformato il secondo piano in un appartamento dove viveva di giorno prima di ritirarsi ogni sera nella sua stanza al Ritz Hotel. Lo studio Creative era al terzo piano, mentre i piani superiori hanno ospitato gli atelier dove sono stati realizzati tutti i pezzi delle collezioni.



Dal 1918 fino alla sua morte nel 1971, Gabrielle ha sempre realizzato solo Haute Couture: è il Dna della Maison, e ne incarna tutti i valori. 31 rue Cambon rimane l’unico indirizzo Haute Couture di Chanel al mondo.

I nuovi Saloni Haute Couture di Jacques Grange



Nel gennaio 2021, Chanel ha inaugurato i suoi nuovi Saloni di Alta Moda, progettati dal decoratore di interni parigino (e amico della Maison) Jacques Grange. L’interior designer ha immaginato questa ristrutturazione prima con Karl Lagerfeld e poi, dopo la sua scomparsa, con Virginie Viard: «Ho cercato di dare un aspetto glamour, uno spirito ancora più couture a questi saloni», spiega. «Il progetto si basa sullo studio degli archivi fotografici degli interni dell’epoca. Questi scatti sono stati il punto di riferimento. Mi piace questo tipo di approccio che mi permette di entrare in una storia che conosco molto bene. Ho cercato di rievocare i saloni così come erano una volta, ma aggiungendo un tocco artistico», sottolinea. Grange si è sforzato di riportare in vita alcuni degli elementi che caratterizzavano i locali ai tempi di Gabrielle Chanel. In particolare gli specchi che ricoprono le pareti e le colonne che ingrandiscono lo spazio con una mise-en-abyme, così come i paraventi laccati Coromandel che Chanel ha collezionato. L’intero progetto è stato affrontato con la nozione di continuità rispetto all’emblematico scalone modernista della casa, evidenziato ancora di più e moltiplicato dagli specchi.

Salons Haute Couture 31 rue Cambon photo Nicolas Matheus

Il restyling riflette uno spirito molto femminile e parigino. Tutto è stato progettato per offrire un’atmosfera confortevole, sofisticata e calda, pur riflettendo il vocabolario estetico di Chanel: pareti bianche o rivestite di specchi, moquette in seta grigia dalle sfumature sottili, specchi con cornice nera su colonne, specchi convessi e tavolini con gambe in bronzo dorato di Goossens, consolle in ceramica bianca smaltata di Giuseppe Ducrot, tavolini in resina e vetro di Marina Karella, divani e poltrone rivestiti in tela bianca impunturata. Le luci, le piantane, le lampade da parete così come le plafoniere sospese in gesso e bronzo di Patrice Dangel, sono tutti di ​​colore bianco.



Nei saloni riservati agli allestimenti, grandi specchi trittici con cornici dorate sono stati installati accanto a paraventi in tessuto damascato e alle sedie di Gio Ponti. Da una parte c’è la storicità della location e il suo patrimonio evocativo, dall’altra c’è il tocco nuovo, libero e personale di Grange.

Salons Haute Couture 31 rue Cambon photo Nicolas Matheus

Parallelamente al lavoro sui Saloni Haute Couture, Jacques Grange e il suo team hanno anche eseguito lavori di restauro dell’appartamento privato di Gabrielle Chanel al secondo piano, classificato monumento storico dal Ministero della Cultura nel 2013, in riconoscimento della sua importanza nazionale. Per più di un secolo, 31 rue Cambon è stata il teatro di un sistema in cui ogni elemento, dall’appartamento di Gabrielle allo studio Creation, dagli atelier ai Saloni, contribuisce a realizzare i sogni. Oggi più che mai.