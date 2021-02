the-time-traveler’s-wife:-ecco-rose-leslie-e-theo-james

Rose Leslie e Theo James nel cast di The Time Traveler’s Wife

Theo James (Divergent) e Rose Leslie (Game of Thrones) sono i protagonisti dell’adattamento di La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, il romanzo The Time Traveler’s Wife che diventa una serie tv HBO.

La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger diventa una serie tv HBO grazie a Steven Moffat, autore di Doctor Who e co-creatore di Sherlock.

Si tratta di una produzione molto ambita, annunciata ufficialmente da HBO nell’estate 2018. A contendersela c’erano diverse emittenti e servizi di streaming, lo stesso Jeff Bezos di Amazon era in prima linea per aggiudicarsela. Alla fine l’ha spuntata Casey Bloys di HBO, che ha commissionato direttamente una prima stagione di The Time Traveler’s Wife senza ordinarne prima un episodio pilota.

La serie tv tratta dal romanzo La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo sarà scritta da Steven Moffat e racconterà la “magica e complicata storia d’amore tra Clare e Henry, il cui matrimonio ha un problema: i viaggi nel tempo”. Theo James porterà in scena Henry, mentre Rose Leslie è Clare.

Produttori esecutivi della serie sono Steven Moffat, Sue Vertue e Brian Minchin attraverso la loro compagnia Hartswood Films, in associazione con Warner Bros. Television che detiene i diritti del romanzo. Si tratta del terzo progetto televisivo di un autore televisivo molto richiesto che HBO si è aggiudicata negli ultimi mesi dopo Demimonde di J.J. Abrams e The Nevers di Joss Whedon.

Una data di uscita per la serie tv su Un amore all’improvviso non è ancora stata resa nota, anche se è ipotizzabile che la serie debutterà nel corso del 2022. Trattandosi di una produzione HBO è molto probabile che The Time Traveler’s Wife serie tv arriverà in Italia su Sky Atlantic, ma restiamo in attesa di una conferma.

Un amore all’improvviso è il titolo italiano di The Time Traveler’s Wife, film del 2009 diretto dal regista tedesco Robert Schwentke e adattamento del romanzo La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger. I protagonisti Henry De Tamble e Clare Abshire sono interpretati da Eric Bana e Rachel McAdams.