temptation-island,-anna-boschetti-parla-di-andrea-battistelli

Sono diverse settimane che i fan affezionati di Anna Boschetti hanno captato dei segnali su un presunto ritorno di fiamma con Andrea Battistelli; dopo la loro partecipazione a Temptation Island, essendo diventati personaggi pubblici, Anna ha annunciato una diretta nella quale spiegherà a tutti le motivazioni di tutto questo mistero.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli, una coppia con dieci anni di differenza d’età, potrebbe essere di nuovo in carreggiata sui binari dell’amore; nessuna conferma ufficiale ancora ma, ormai da diversi mesi, alcune stories sono decisamente una prova di questa relazione.

Dopo un regalo piccante per il compleanno della Boschetti, nelle scorse ore è apparsa un’altra story, con tanto di canzone romantica e vista sul magnifico Altare della Patria a Roma; questi dettagli non sono sfuggiti ai followers di Anna che hanno chiesto spiegazioni.

Poche ore dopo la cena, sul profilo di Anna l’annuncio che in molti aspettavano da tempo: ci sarà una diretta che vedrà solamente la Boschetti chiarire la situazione, in quanto i due ormai sono personaggi di dominio pubblico, così come la loro relazione.

La diretta di Anna Boschetti: sta di nuovo con Andrea?

Alcuni messaggi, anche se criptici, possono essere tranquillamente decifrati dai fan più affezionati; Anna Boschetti e Andrea Battistelli avevano appassionato molti con la loro storia d’amore che sfidava i pregiudizi sulla differenza d’età ed i figli avuti da una precedente relazione.

Anna ci ha tenuti a chiarire la situazione dato che, come confermato da lei stessa, ormai troppe persone chiedevano il perché di tutto questo mistero:

“Buongiorno, faccio questa storia per dirvi, perché mi state scrivendo in tanti, perché tutti questi segreti, perché non fai sapere se sei tornata con Andrea. Perché non fai sapere se stai con un’altra persona? Me lo scrivete anche sotto le foto; giustamente ormai siamo una coppia pubblica ed è giusto che io vi tenga informati”

Per chiare la situazione infatti, ci sarà una nuova diretta con la sola Anna che spiegherà a tutti la verità su questo presunto riavvicinamento con Andrea Battistelli o se è un altro l’uomo con il quale ha condiviso una romantica cena nelle scorse ore.