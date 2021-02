sanremo-2021-in-lockdown,-il-festival-delle-restrizioni:-tutti-i-divieti-anti-covid

Che quella del 2021 sarebbe stata un’edizione all’insegna delle restrizioni e dei regolamenti anti-contagio lo si era intravisto con la conferma dell’assenza di pubblico in platea, ma con l’avvicinarsi della data di inizio del Festival di Sanremo sono state anticipate altre misure anti-Covid. Distanziamento sociale, mascherine e dispositivi di protezione non saranno sufficienti e Sanremo sarà in piena zona rossa.

Infatti, data la popolarità della kermesse canora e soprattutto l’espandersi della pandemia anche a causa delle varianti, il Comune di Sanremo, in accordo con la prefettura e la questura, ha deciso di adottare provvedimenti ancor più contenitivi per evitare assembramenti e caos all’esterno del Teatro Ariston.

Tra i divieti c’è quello di stazionamento, dalle 8:00 alle 14:00, nella zona antistante e retrostante il teatro che ospita il Festival, e quello di transito pedonale dalle 14:00 fino a fine spettacolo, tranne per chi deve recarsi in un negozio di quell’area cui sarà consentito il passaggio. E’ fatto inoltre divieto di assembramento vicino ad alberghi e altre strutture ricettive cittadine, dove saranno ospitati cantanti e artisti. In più, nella settimana dal 2 al 6 marzo, i ristoranti nei pressi dell’Ariston che faranno servizio mensa per il personale del Festival, saranno chiusi al pubblico.

Tra i provvedimenti presi dal Comune si segnala anche la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale, spazi chiusi e anche all’aperto e il divieto di ogni attività che possa richiamare gente come attività musicali o di intrattenimento in aree pubbliche o aperte al pubblico e in aree private visibili dal pubblico.

Eventuali riprese radiofoniche o televisive itineranti, in aree pubbliche o aperte al pubblico, sono autorizzate soltanto nel rispetto delle misure di sicurezza e dovranno essere interrotte qualora si dovessero formare assembramenti. I responsabili degli alberghi e delle altre strutture ricettive dovranno controllare con il proprio personale il rispetto delle disposizioni.

