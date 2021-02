Regina Elisabetta, arriva un annuncio importante in diretta in Gran Bretagna. Un intervento che può cambiare le cose nel Regno Unito.

Regina Elisabetta (Getty Images)

Sorpresa nel Regno Unito: la Regina Elisabetta è intervenuta in diretta durante una videoconferenza tra ministri per fare un annuncio importante a tutti i suoi cittadini. Un appello più che altro, mirata all’emergenza del momento: il Covid-19. Vaccinatasi in tempi non sospetti, la leader britannica ha raccontato la sua esperienza col medicinale e ha poi invitato tutti i cittadini a vaccinarsi quanto prima per tornare alla normalità.

Potrebbe interessarti anche —-> Regina Elisabetta, duro colpo alla Royal Family: “Lui andrà in carcere”

Regina Elisabetta, appello in diretta

Come primissima cosa, la regina ha rassicurato tutti: l’iniezione non fa male. “E’ abbastanza indolore e senza conseguenze e tra l’altro è tutto molto veloce. Una volta fatto hai la sensazione di essere protetto, un qualcosa che tutti devono provare il prima possibile. Non mi ha fatto per nulla male, quindi invito tutti voi a cogliere l’opportunità appena ne arriverà l’occasione. Vaccinatevi per proteggere voi stessi e chi amate”, ha riferito Elisabetta II che dopo aver ricevuto la prima dose è in attesa per il richiamo.