pomeriggio-5:-barbara-d’urso-lancia-un-invito-molto-particolare-a-mara-venier

Qualche giorno fa avevamo riportato la notizia della fake news sulla morte del marito di Mara Venier, Nicola Carraro, prontamente ripresa anche da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

L’episodio avrebbe mandato su tutte le furie la signora di Domenica In, ma avrebbe indignato anche tutti i suoi colleghi. Di fatto, Mara Venier avrebbe ricevuto il supporto e l’affetto di follower e colleghi, appunto, in maniera tempestiva.

Barbara d’Urso, come dicevamo, avrebbe espresso la sua solidarietà alla Venier in diretta a Pomeriggio 5. E avrebbe rivelato di essersi scritta con la collega, ribadendo tutto il suo affetto per la coppia. Ma non sarebbe finita qui. A sorpresa, Barbara d’Urso avrebbe invitato la Venier per un’intervista nei suoi studi. In cambio anche lei si sarebbe detta disposta per un’intervista a Domenica In.

Riportiamo quanto la d’Urso avrebbe affermato ieri:

Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto di quanto è arrabbiata perché hanno scritto delle cose non vere su Nicola, il suo amatissimo marito. Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una Venier intervista, urgente, ma che meraviglia. Nicola un bacio grande ti hanno allungato la vita, lasciali stare. fonte: tvblog.it

Come ci fa notare TVBlog, l’assenza della Venier da Mediaset è da ricondurre all’ormai lontano 2015. Quello, infatti, fu l’ultimo anno che l’abbiamo vista sui canali del Biscione nei panni di opinionista per l’Isola dei Famosi e di giudice a Tu Si Que Vales.