pittura-antimuffa:-cinque-soluzioni-che-non-ti-aspetti

Quello della muffa sulle superfici della casa è un problema da non trascurare: causa danni alle pareti domestiche, con gravi conseguenze per l’estetica e la salute di chi ci abita. Per fortuna, in commercio sono disponibili speciali vernici realizzate con sostanze antimicotiche e antibatteriche che impediscono il proliferare di muffe e batteri. Le zone più esposte della casa sono il bagno e la cucina, senza dubbio le aree da salvaguardare: bastano pochi accorgimenti e la vernice giusta – liquida o spray – per eliminare l’inconveniente. Ma quali sono le vernici antimuffa più performanti e più adatte per isolare gli ambienti più soggetti ai danni dell’umidità (senza, ovviamente, rinunciare al design)? Ecco cinque soluzioni per rendere più sana e accogliente la vostra casa e tenere lontana la muffa.

Sostenibili

oikos

Cercate una pittura altamente performante e attenta all’ambiente? Puntate sulla sostenibilità. Dal 1984 Oikos produce pitture e colori ecologici, privi di sostanze tossiche, per garantire il benessere negli ambienti. La filosofia dell’azienda è una forte sensibilità verso una cultura sostenibile, che si traduce in un utilizzo consapevole delle materie prime naturali e nel re-impiego in produzione di scarti di produzione naturali, come pietra, marmo, travertino. L’attenzione continua alla ricerca e all’innovazione ha permesso di realizzare progetti esclusivi, combinando il rispetto per la tradizione decorativa italiana allo studio di soluzioni altamente prestazionali, che esplorano materiali, lavorazioni e finiture sempre nuove per rispondere alle esigenze tecniche e decorative di qualunque tipo di superficie interna ed esterna. Il risultato è un’ampia collezione di pitture ecologiche di design, capaci di riprodurre la stessa materia naturale nelle superfici, garantendo resistenza all’usura, continuità di colore e prodotto.

Innovative

Kerakoll

Molto spesso si può pensare che una pittura antimuffa sia poco contemporanea oppure poco attenta al design. Bene, non è così. Kerakoll Design House è un progetto integrato di materie innovative – cementi, resine, legni lavorati a mano, microrivestimenti, pitture e smalti – coordinate in un’unica palette colori. Un nuovo stile di design per interni in cui gli ambienti e le pareti sfumano gli uni nelle altre: materie, texture e colori si fondono e pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi, complementi di arredo, corpi illuminanti e riscaldanti diventano una superficie unica e continua. Il risultato è una soluzione adatta a chi ama lo stile contemporaneo, senza rinunciare alle alte prestazioni.

Performanti

Mapei

La gamma Dursilite di Mapei nasce per proteggere e decorare gli ambienti interni e si compone di finiture ad elevate prestazioni, facili e veloci da usare. Disponibili in un bianco perfetto, sono colorabili nelle 1.002 tinte originali della collezione MasterCollection grazie al sistema tintometrico ColorMap®, che consente di formulare infiniti colori personalizzati. Danno vita ad ambienti più sani e di pregio e consentono di risolvere problematiche e criticità normalmente incontrabili nel caso di interventi di verniciatura. Lo smalto murale e le tre idropitture della gamma Dursilite rispondono a diverse richieste, le più comuni delle quali ad esempio un’ottima resistenza alla formazione di muffe su tutte le superfici interne nel caso della Dursilite Plus, un’elevata opacità e una bassa presa di sporco, che consentono manutenzioni meno frequenti per la Dursilite Matt, o la possibilità di ottenere un’ottima copertura anche nel caso di tinte vivaci, unita a una perfetta adesione su tutti i tipi di supporto, siano essi cementizi, a base calce, gesso, vecchi, nuovi o già verniciati.

Eleganti

Sikkens

Semplicità, bellezza ed eleganza: a questo aggiungete la funzionalità di una pittura rigorosamente antimuffa e il gioco è fatto! Chalix Decor di Sikkens porta con sé tre stili differenti, tutti autentici: calce patinata, stucco lucido, e il marmorino, caratterizzato dal fascino dell’effetto puntinato. Per ambienti dove la parola d’ordine è: serenità. Sikkens rappresenta il punto di riferimento per i professionisti del settore quando si parla di decorazione di interni e di studio del colore. Know how, cura meticolosa verso i materiali, ricerca estetica e stilistica, fanno delle finiture decorative Sikkens la scelta ideale per trasformare gli ambienti interni in espressioni della personalità di chi li abita. Una gamma vastissima di soluzioni per interni, con effetti creativi più ricercati e le nuance più attuali, capaci di interpretare lo spazio materiale ed emotivo.

Idrorepellente

Relax Design

Il bagno è, sicuramente, la parte della casa più vulnerabile: muffe, condense e danni dovuti all’acqua. Perché allora non puntare su una superficie idrorepellente e antibatterica? Wall-Tex di Relax Design è la gamma di superfici in Texolid®, disponibile in grandi formati e con infinite possibilità di personalizzazione nelle forme e nei colori.‎ La performance del materiale nato per stare a contatto con l’acqua incontra la bellezza contemporanea delle tessiture naturali.‎ Le tecno-superfici Wall-Tex rappresentano una nuova tipologia di rivestimento per ambienti e sale da bagno di nuova concezione ed offrono un nuovo spunto progettuale per gli interni contemporanei.‎