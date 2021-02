pasqua,-la-colomba-e-la-pastiera-di-antonino-cannavacciuolo.

Lo Shop Online di Antonino non vuole deludere o far aspettare gli amanti della cucina e gli amici dello Chef: sono già online, infatti, i nuovi prodotti dedicati alla Pasqua!

La Colomba



Immancabile, ideale ad ogni pasto, dalla prima colazione alla cena, la colomba dello Chef è leggera e proposta in diversi gusti: la classica, cioccolato e arancia, al limoncello – da 750 gr – e arriva a casa nell’elegante scatola dedicata.

La Pastiera



È sfiziosa, fresca come appena sfornata, ma grazie alla vasocottura si conserva fino a 4 mesi. La Pastiera è il dolce tipico della pasticceria napoletana nel periodo pasquale; un impasto a base di ricotta, frutta candita e grano cotto nel latte profumato agli agrumi, impreziosito dal tocco della pastafrolla.

Le Torte & il Babà in Vaso



Realizzate con la tecnica della vasocottura – che permette di mantenere umidità e aromi all’interno del vaso, garantendo così un prodotto fresco fino al momento dell’apertura – sono l’idea perfetta per le giornate all’aria aperta; si possono gustare durante un picnic, nel giardino di casa o semplicemente alla fine della cena.



È possibile scegliere la preferita tra la Torta Caprese Classica, la Torta Caprese al Limone. Sempre proposto in vaso anche il Babà, Classico, al Limoncello o al Mojito, Il must tra le proposte dello Shop e un’idea regalo che rapisce i sensi!