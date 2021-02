MFW MARCOBOLOGNA Collection Fall/Winter 2021-22

Spread the love











La Collezione MARCOBOLOGNA Fall/Winter 2021 reinterpreta i codici dei primi anni 2000, rielaborando lo stile Y2K in un mix tra romanticismo e influenze Goth-Punk.

Proporzioni ostentate e silhouette audaci di inizio secolo riflesse in una chiave che strizza l’occhio al mondo Boxing con uno sguardo alla New York anni ’80 dello Studio 54. Un sogno fluorescente, surreale e distorto, in cui la voglia di divertirsi e giocare con l’eccesso diventa la regola. Delicate piume si incendiano in stampe con fiamme pastello nei toni del Lilac e Mint per pezzi in ecofur e moglie raw-cut con accenti lurex.

Un’eroina di un Videogame Giapponese di inizio millennio, che per le sue avventure osa Flame dress in velluto ultradecorati con cristalli e applicazioni dal Fucsia al Rosa, o Denim dall’effetto Destroyed ricamati con Manga Oversize.

Il Key Look della Collezione è lo shorts Fighter, Animalier con contrasti Baby Pink e cristalli in tono, accostata alla Cloud Fur di piume rosa, un mix&match di contaminazioni per un effetto Disco Warrior in equilibrio tra audacia e romanticismo.

Il nero assoluto del Maxi Coat illuminato da applicazioni in vernice si scontra con colori pieni e vibranti, dal Deep Red al Military Green per camicie tartan e bomber in seta shiny, in forte contrasto con le sfumature del Neon Yellow per abiti fascianti in velluto stretch. Una combattente contemporanea quella presentata in questa collezione in cui femminilità, austerità, romanticismo e trasgressione vogliono fondersi in un unico messaggio: “Beauty Will Save the World“.

