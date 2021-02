MFW John Richmond collection AUTUMN – WINTER 21/22

Spread the love











La collezione AI 21-22 di John Richmond trae ispirazione da fonti disparate, inclusi i primi anni ’70, ispirata in particolare alle icone rock e allo stile Biba radicato nell’Art Déco, allo stile biker con elementi Grunge e Rock ‘n’ Roll per un look ribelle che contraddistingue l’etichetta, e alla nuova era che sta dando forma al futuro della moda, integrando l’abbigliamento sportivo tra i capi basic da indossare ogni giorno.

Sfumature ricche di viola e toni di arancio e avorio degli anni ’70 si incontrano con rosa e gialli brillanti per un look all’avanguardia. Lo spirito degli anni ‘70 vive all’interno di silhouette romantiche, maniche a sbuffo e fiori Art Déco per un romanticismo ribelle, che l’etichetta realizza con grande maestria.

Velluti di lusso, decorazioni con teschi e sete morbide dal tocco glamour e ribelle. Il look da biker cool e sicuro di sé si riflette in un mix di romantiche balze, stampe di eccellenza Richmond leopardate e disegnate a mano ideate a fine degli anni ’80, che suggeriscono uno stile del tutto personalizzabile. Forme oversize, maglioni larghi e morbidi e maglieria con effetto scolorito sono tutti elementi essenziali per uno stile decisamente di carattere. Forme geometriche e colori accesi creano pezzi esclusivi sexy e moderni, riflettendo le tendenze contemporanee e perfezionando sia il lato romantico che quello grunge della collezione.

A settembre il lancio di una capsule con la Dark Polo Gang, una collaborazione che unisce un marchio iconico dall’impronta rock, con un gruppo musicale trap, innovatori della musica contemporanea.

