Maria De Filippi, Dagospia rivela che ha imposto a Mediaset “Barbara d’Urso non deve mai parlare dei miei programmi né avere ospiti i miei concorrenti”

Spread the love











Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono due regine incontrastate delle reti Mediaset e, in particolar modo, di Canale 5.

Fanno due televisioni profondamente diverse anche se la critica le equipara da un punto di vista del trash ma, se Maria De Filippi con i suoi tre programmi “C’è posta per te”, “ Uomini e donne”, e “Amici” ha dei concorrenti o ospiti che nascono con lei e che spesso, grazie a lei, diventano famosi, Barbara D’Urso ospita perone già famose, chi più chi meno, e dedica all’interno delle sue trasmissioni degli spazi per ospitare personaggi di altre trasmissioni televisive come, ad esempio quelli del Grande fratello e del Grande fratello vip.

Maria De Filippi ha imposto che Barbara D’Urso non parli mai dei suoi programmi né che abbia ospiti i suoi concorrenti

Forse nessuno ci aveva mai fatto caso ma Barbara D’Urso, che all’interno dei suoi programmi ospita i personaggi di altri programmi televisivi, non ospita mai nè parla mai dei programmi di Maria De Filippi.

La rivelazione di Dagospia

La motivazione l’ha spiegata Dagospia che ha rivelato che nel contratto che c’è tra la De Filippi e l’azienda Mediaset c’è un’importante clausola.

Infatti, il sito diretto da Roberto D’Agostino sostiene: “La vera spina nel fianco di Barbara d’Urso in Mediaset si chiama Maria De Filippi. Ma da dove nasce la rivalità tra le due? Tutto è iniziato quando Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba”.

E poi Dagospia rivela anche che: “Questa clausola non è presente nel contratto di Alfonso Signorini e, infatti, Barbara ha saccheggiato le storie legate al Grande Fratello Vip, come nel caso Zenga-Termali. A Live – Non è la d’Urso è andata ospite la prima moglie dell’ex portiere dell’Inter, Elvira Carfagna, che ha sparato a zero contro Roberta Termali. E poi le ospitate polemiche al figlio e al fratello di Walter Zenga. Insomma, un intreccio di veleni e retroscena al fiele che hanno fanno imbufalire la Termali che poi si ‘vendicata’ evitando l’invito di Signorini al GF Vip. E’ facile capire perché Maria De Filippi abbia voluto impedire alla d’Urso di montare la panna sulle sue storie: prima o poi scoppia un papocchio che porta guai, musi lunghi, vendette incrociate…”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...