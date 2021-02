l’ultimo-progetto-di-richard-rogers:-una-galleria-d’arte-sospesa-in-francia

Spread the love

© James Reeve, Stéphane Aboudaram / We Are Contents

Il suo ultimo progetto è una galleria d’arte che quasi “galleggia” sopra il vigneto di Château La Coste, nel sud della Francia ad un’altezza di 27 metri. Lo spazio di 120 metri quadrati sovrasta il pendio quasi interamente, poggiando solo su quattro pali di sostegno.

Gli elementi strutturali dell’edificio sono dipinti in arancione brillante e sono proiettati sulla facciata, proprio come il Centro Pompidou di Parigi. Lo spazio della galleria ospita solo una stanza – con pareti bianche come la neve e finestre dal pavimento al soffitto che offrono una vista sulla valle. La struttura è progettata nelle migliori tradizioni dello stile high-tech sviluppato da Rogers con Renzo Piano e Norman Foster.

«La galleria incarna i principi fondamentali del lavoro di Richard e della RSHP», dice il socio dello studio Stephen Spence. «Quando si guarda questa costruzione, la si può leggere e capire come funziona ogni elemento del progetto». Una galleria di disegni di Richard Rogers farà parte del parco Château La Coste, che ospita opere di architetti di fama internazionale, Renzo Piano, Tadao Ando e Jean Nouvel.

Articolo originale di Екатерина Карпухина per AD Russia