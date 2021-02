le-collezioni-outdoor-2021-per-vivere-all’aria-aperta-con-stile

Sfoglia gallery



Una zona living en plein air, in perfetta continuità di stile tra in e out: è la 2020 Outdoor Collection di Minotti. Coordinata da Rodolfo Dordoni con Minotti Studio, la collezione accoglie progetti firmati dal duo italo-danese GamFratesi, dall’architetto brasiliano Marcio Kogan e dallo stesso Rodolfo Dordoni. Una linea internazionale, in cui l’universo creativo dei progettisti si fonde con l’italianità tipica di Minotti, dando vita a soluzioni esteticamente impeccabili, che mettono il comfort al primo posto.







«Borea è un aeroplano. È un aeroplano che è atterrato, un aeroplano del 2020 ma con un’anima tecnologica che forse arriva da un altro secolo. È una collezione in alluminio, molto moderna, impilabile, un vero prodotto da esterni […]». Così Piero Lissoni descrive la nuova collezione outdoor che ha firmato per B&B Italia: sedute, tavoli da pranzo, tavolini e tessuti sono realizzati in metallo tubolare dal disegno fluido e continuo, con tecniche tipicamente utilizzate nel settore aeronautico. Versatile e sostenibile.







Vivere all’aperto e a stretto contatto con la natura, senza rinunciare a comodità e stile: è questo, da quarant’anni, lo spirito di Lapalma, specializzata nella ricerca e selezione dei migliori materiali – resistenti all’acqua, ai raggi UV, alle nebbie saline, ai funghi e alle muffe – per affrontare con disinvoltura gli agenti atmosferici e garantire la massima durata nel tempo. Imbottiti, sedute, tavoli sono pensati per gli spazi aperti iin ogni clima e latitudine: dai vigneti ai giardini tropicali, dalla riva del mare alle montagne innevate.







Dopo il lancio del love-bed Trampoline di Patricia Urquiola per la prima collezione outdoor di Cassina, la linea si amplia ora con una nuova poltrona, un divano a due posti e tre moduli combinabili, per creare composizioni per l’esterno accoglienti e giocose, dalle forme tondeggianti e sinuose. Trampoline ha anche un approccio sensibile all’ambiente: grazie alla ricerca di Cassina LAB, la collaborazione tra il Centro di Ricerche e Sviluppo di Cassina e Poli.design del Politecnico di Milano, la collezione presenta materiali innovativi e sostenibili completamente made in Italy. «Spero che Trampoline sia un arcipelago felice che cresce», afferma la designer spagnola.







È ispirata all’urban design del tardo Ottocento la nuova sfida progettuale di Ethimo al designer Luca Nichetto: Venexia è la nuova collezione lounge che ricorda visivamente le antiche ringhiere, dalle proporzioni importanti ma al tempo stesso leggera. Comprende una serie di sedute che possono vivere singolarmente o essere abbinate tra loro, oltre a tavolini con top in pietra lavica o in cotto smaltato: la modularità degli elementi perrmette di creare piacevoli composizioni per arredare gli ambienti outdoor più diversi.







Un invito a vivere gli spazi esterni in modo confortevole: è la nuova collezione Roche Bobois, che per la stagione 2021 declina le sue proposte Indoor in versione Outdoor, come il divano Informel e i tavolini Rocket, e propone novità come la chaise longue Sunset. I colori sfumano dal blu all’azzurro, passando per la nuance blu anatra, le finiture alternano varianti opache e lucide, mentre i tessuti – decorati o a tinta unita – sono esaltati da colori vivaci e briosi.







Un relax più flessibile, personalizzabile e a misura d’uomo: è questa la filosofia di Living Divani e del suo art director, Piero Lissoni. Tra le ultime proposte outdoor troviamo la nuova famiglia di tavolini Islands Low Table (disponibili anche per indoor), firmati dal designer americano Stephen Burks, noto per la sua capacità di fondere tradizione e spirito di libertà, passato e contemporaneo, industria e artigianato. Con piano e fondo in Purenit® sagomati, bisellati e verniciati nero opaco, si trasformano in pratici contenitori.







Geometrie e tinte pastello sono protagoniste delle collezioni outdoor disegnate da Jorge Herrera per Cridea. La particolarità di questi arredi è il rivestimento poliuretanico: una schiuma flessibile che rende ogni pezzo morbido al tatto, resistente, anti-graffio e impermeabile all’acqua e agli agenti atmosferici. Finiture e lavorazioni sono tutte realizzate a mano e personalizzabili su richiesta del cliente. Ventisette le tonalità disponibili, ispirate, come spiga Herrera ai «cieli luminosi e alle sfumature di colori di alcuni tra i luoghi per suggestivi del pianeta».