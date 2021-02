il-segreto,-anticipazioni-oggi-26-febbraio:-pepa-alleata-di-soledad

Spread the love

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 26 febbraio 2021. Che cosa vedremo nell’episodio in replica su Rete 4 alle 12.30? Soledad è stata frustata a sangue dalla madre, Donna Francisca, che voleva punirla per averle disubbidito e per aver visto Juan di nascosto. Pepa si rende conto della situazione, cura con amore Soledad e avvisa Tristan.

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno dal lunedì al sabato su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 venerdì 26 febbraio?

Pepa ha scoperto che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene rinchiusa. La levatrice, pertanto, le chiede di poterla vedere e curare, dato che Mariana non sa come fare.

Pepa, poi, informa Tristan della situazione della sorella, punita crudelmente da Donna Francisca per il suo amore “proibito” con Juan, il figlio della serva Rosario.

La Balmes, inoltre, viene a sapere che Emilia ha chiesto al fratello Sebastian di ritornare a Puente Viejo per aiutare la famiglia e che ha rifiutato Pardo, che vorrebbe che lei si concedesse a lui per saldare il debito del padre.

Ramiro, Juan e Alfonso cominciano a scavare nel terreno di Tristan, con la paura di essere scoperti.

Angustias è tornata alla villa e sta tramando una vendetta contro Pepa. Tuttavia la moglie di Tristan si mostra in apparenza cambiata. Ma né Francisca né Pepa credono alla trasformazione…

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Domenica 28 febbraio “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.30 alle 16 circa su Canale 5.