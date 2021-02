Il rapporto della Cia su Khashoggi: “Il principe saudita approvò il piano per ucciderlo o catturarlo”

Come previsto da giorni, l’amministrazione americana ha diffuso oggi il rapporto della Cia sull’omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. E come previsto l’intelligence americana indica che il mandante di una operazione di “cattura o uccidi” del giornalista fu il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Il principe approvò la creazione del commando dell’intelligence saudita che nell’ottobre del 2018 con due velivoli di una sua compagnia aerea volò a Istanbul, attirò con un tranello il giornalista nel consolato saudita, lo aggredì, lo uccise, lo smembrò e lo trasportò in alcune casse fuori del consolato.

Tra le informazioni si legge anche che “gli agenti non avrebbero eseguito interventi sul giornalista senza l’autorizzazione superiore”. “Basiamo questa valutazione – si legge nel rapporto – sul controllo del principe saudita sul processo decisionale nel regno, sul diretto coinvolgimento di un consigliere chiave e di membri della cerchia di Mohammed bin Salman nell’operazione, sul sostegno del principe ereditario all’uso di misure violente per silenziare il dissenso all’estero, incluso Khashoggi”.

Nel documento dell’intelligence si afferma anche che Mbs vedeva il giornalista dissidente come una minaccia al regno e sostenne ampiamente l’uso della violenza se necessario per metterlo a tacere. Il rapporto americano elenca anche 21 persone che gli 007 americani ritengono complici o responsabili per la morte del giornalista.

Il rapporto era pronto da mesi, ma in precedenza Donald Trump aveva voluto tenerlo riservato per rilanciare gli accordi politici ed economici con la famiglia regnante degli Al Saud. La vera notizia oggi è che Joe Biden abbia voluto rendere pubblico il rapporto. Una netta rottura di Biden con la politica di Trump, ma una rottura con il principe ereditario, non con l’Arabia Saudita o con la famiglia degli Al Saud in generale.

Ieri sera, infatti, il presidente americano ha telefonato al re saudita Salman, per preannunciargli la rivelazione del rapporto e per confermargli l’intenzione di mantenere alto il livello della sua collaborazione con la famiglia regnante.

Nel rapporto la Cia scrive che Mohammed bin Salman ha “autorizzato un’operazione per catturare o uccidere” Khashoggi: questo rende di fatto Mbs un personaggio con cui l’amministrazione democratica non potrà continuare ad avere rapporti politici intensi Come scriveva ieri il New York Times, Biden non ha nessuna intenzione di tagliare i ponti con Riad, ma possibilmente vuole scegliersi nuovi interlocutori ed eventualmente favorire una linea di successione diversa.

Alla Cnn Dennis Ross, ex inviato Usa in Medio Oriente di varie amministrazioni, ha sostenuto che gli Stati Uniti vogliono la collaborazione dell’Arabia Saudita e ne hanno bisogno: “È difficile immaginare qualsiasi questione nella regione in cui la partnership e il sostegno saudita non giochino un ruolo significativo, ma detto questo devono esserci confini chiari in modo da poter arginare i comportamenti sauditi che superano il limite”.

Nella telefonata con re Salman, Biden ha rassicurato il sovrano sulla “natura storica” dei rapporti Usa-Arabia Saudita oltre che sull’ “importanza che gli Stati Uniti attribuiscono ai diritti umani universali e allo stato di diritto” ma anche sull’impegno degli Usa ad “aiutare l’Arabia Saudita a difendere il suo territorio” di fronte agli “attacchi dei gruppi allineati all’Iran”.

Sempre per Dennis Ross, con la diffusione del rapporto Biden ha mandato anche un messaggio al Congresso Usa, rispondendo all’indignazione contro i sauditi cresciuta soprattutto dopo l’omicidio Khashoggi (il giornalista collaborava anche al Washington Post): “Biden manda un segnale al Congresso ma dice anche all’Arabia Saudita ‘non vi copriremo dalle conseguenze dei comportamenti sbagliati ed è quindi meglio evitarli'”.