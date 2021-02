i-soliti-ignoti,-amadeus-allibito,-al-concorrente:-«chi-ti-ha-detto-di-dirlo?»,-gelo-in-studio,-interviene-anche-l’ospite-famoso

Spread the love











Amadeus è, ormai, prossimo alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, del Festival di Sanremo e, come l’anno scorso, anche quest’anno, è, oltre che conduttore, anche direttore artistico. Al duo fianco, anche questa volta per il secondo anno consecutivo, il suo grandissimo amico fraterno, Fiorello, che lo supporterà e lo spalleggerà. I due sono una coppia collaudatissima e, anche se Fiorello lo prende molto spesso in giro, tra i due il rapporto è profondo e speciale.

Qualche giorno fa Fiorello aveva detto, scherzando, che Amadeus si è montato la testa perché, per la serata del venerdì, vuole al suo fianco la giornalista di Retequattro, che , peraltro ha accettato, Barbara Palombelli e Amadeus è stato al gioco e anche lui ha scherzato su, ma i due conduttori, hanno certamente le idee chiare e, anche se tra mille difficoltà, stanno facendo il loro massimo per confezionare un prodotto all’altezza dell’evento.

Amadeus e la polemica della moglie, Giovanna Civitillo

Amadeus, tra le altre polemiche, è stato coinvolto anche in quella della moglie Giovanna Civitillo che condurrà il Prima festival. Amadeus ha tenuto a chiarire che lui non centra nulla ma che è stato lo sponsor a volere la moglie che, dal 1996 lavora in radio e, dunque, ha anche lei i suoi contatti.

E poi Amadeus ha anche detto che in Italia non ci si stupisce se si favoriscono le amanti ma le mogli si.

Giovanna Civitillo ha detto al marito che può anche rinunciare al ruolo che le hanno proposto se questo può dare fastidio a qualcuno ma Amadeus è stato irremovibile e così la Civitillo condurrà Il Primafestival.

Ai Soliti Ignoti Amadeus chiede al concorrente “ma chi ti ha detto di dirlo?”

Vediamo cosa è accaduto.

Il primo concorrente della serata di ieri, Carlo si è presentato e poi ha detto «Sono single» e Amadeus, gli ha chiesto stupefatto: «Cosa hai detto?» e il concorrente ha ripetuto: «Sono single».

Ma Amadeus non ha potuto non chiedergli: «Scusa se sono sorpreso, ma è la prima volta che qualcuno lo specifica. Ma ti hanno detto di dirlo?» e il concorrente: «Mi hanno fatto delle raccomandazioni, forse mi sono confuso».

A quel punto, simpaticamente è intervenuto il detective Luca Sardella che ha commentato: «Lui lo dice, non si sa mai…».

Infine, Carlo si è rivelato: «Sono l’allenatore di Totti della sua squadra di calcio a otto».

