giulia-de-lellis-e-i-problemi-con-il-farmaco:-“il-mio-corpo-che-cambia”

Giulia De Lellis ha rilasciato una controversa dichiarazione riguardante dei farmaci che sta assumendo ultimamente, che la stanno cambiando

G. De Lellis

Giulia De Lellis è una delle influencer più apprezzate del momento. Ne ha fatta di strada da quando ha esordito prima nelle case degli Italiani. In entrambe le occasioni fu una dei protagonisti assoluti degli show, riscuotendo parecchio successo.

La televisione è sempre stato un suo obbiettivo fino a quando nel 2016 venne scelta come corteggiatrice a Uomini e Donne, storico dating show di Canale 5. Qui venne particolarmente apprezzata non solo da Andrea Damante, tronista che alla fine la sceglierà, ma anche dal pubblico da casa.

Questo apprezzamento convincerà la produzione a lanciarla nella casa del Grande Fratello VIP. Qui scoprimmo un personaggio molto divertente ma soprattutto una vera star. Come gli era già riuscito in passato conquistò ancora una volta il pubblico e sfiorò la vittoria, classificandosi al quarto posto.

Nel 2019 scrive il suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!” nel quale parla della rottura con Andrea Damante, vittima di averla tradita.

Giulia De Lellis: il farmaco che gli ha cambiato il corpo

Di recente la De Lellis ha dovuto fare i conti con un brutto sfogo apparso sul suo viso. Questo le ha causato parecchie preoccupazioni, dal punto di vista estetico e soprattutto per una donna bellissima come lei abituata a rasentare la perfezione.

Ovviamente non sapendo come curarlo ha preferito recarsi da uno specialista, il quale le ha somministrato un farmaco che dovrebbe aiutarla contro il suddetto sfogo che le ha procurato oltre alle altre cose, anche un grande prurito.

Effettivamente sul suo viso non si vedono più i segni ed è tornata ad avere la bellezza a cui ci ha sempre abituati. Tuttavia la pillola che prende regolarmente ha delle controindicazioni. “Devo fare i conti con il mio corpo che cambia a causa del farmaco… sono piena di liquidi più che cellulite… però ecco non benissimo!”.

G. De Lellis

“Non ero abituata a vedermi così, ma il dottore dice che quando smetterò la pillola andrà via tutto”. Nulla di preoccuparsi insomma per l’influencer che dopo questa disavventura tornerà più bella che mai, per la gioia oltre che sua ovviamente anche dei fan che tanto si erano preoccupati.