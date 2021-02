Giacomo Urtis, ex gieffino, frequenta l’ex di Barbara D’Urso – L’indiscrezione

Spread the love

Giovanni Ciacci, durante una puntata del programma della D’Urso, ha rivelato la presunta nuova frequentazione di Giacomo Urtis.

La trasmissione diretta da Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”, è sempre ricca di colpi di scena. Nel suo salotto ospita quotidianamente diversi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, i quali raccontano le loro vicende personali.

Uno dei personaggi sempre presenti è Giovanni Ciacci, noto costumista e stylist. Recentemente quest’ultimo è stato scartato dalla prossima edizione dell’ Isola dei Famosi, in quanto le sue condizioni fisiche non sarebbero state ritenute ottimali.

Il reality show è quasi ai nastri di partenza, infatti il suo inizio è previsto per i primi giorni di Marzo, al termine pertanto del “Grande Fratello Vip”. Sono quasi sei mesi che i concorrenti sono all’interno della casa più spiata d’ Italia e si rincorrono le voci sui possibili favoriti alla vittoria finale.

Anche nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” gli ospiti sono diversi. Tra i vari protagonisti, insieme al già citato Giovanni Ciacci, troviamo Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis e la presunta frequentazione

Durante le riprese della trasmissione, è stato proprio il costumista a lanciare la bomba. A quanto sembra, Urtis starebbe frequentando un ragazzo che è stato ospite dalla D’Urso. Stando alle parole di Giovanni, la persona di cui parla si è dichiarato anche un ex fidanzato di Barbara. Inizialmente si è scherzato sul nome di Cristiano Malgioglio, il tutto in tono ovviamente ironico.

Giacomo, noto con l’appellativo di “chirurgo dei vip”, è rimasto imbarazzato dall’affermazione di Ciacci, tanto che è diventato rosso in viso.

Nello specifico il dottore venezuelano di origini sarde, si occupa di dermatologia. Ha fondato la sua clinica chiamata “Dr Urtis Clinic”, le cui sedi principali sono situate a Roma e a Milano.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, ha partecipato nel 2017 all’ Isola dei Famosi, mentre quest’anno è stato uno dei concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, show condotto da Alfonso Signorini.

Il nome del ragazzo che starebbe frequentando è quello di Kevin. Quest’ultimo è stato invitato qualche tempo fa proprio nel programma di Barbara, nel quale ha affermato di essere stato l’ultimo a frequentare l’influencer Tommaso Zorzi, prima del suo ingresso nella casa.

Ha rivelato di averlo conosciuto tramite un amico in comune e che inizialmente non gli piaceva il modo in cui si mostrava sui social. Tuttavia, dopo essersi iniziati a sentire, i due si sono visti.

Giacomo Urtis (Instagram)

Nel presente però, stando alle parole dello stylist, Kevin avrebbe iniziato a frequentarsi proprio con Giacomo. Il chirurgo ha cercato di eludere le domande della padrona di casa, non riuscendo però a trattenere l’imbarazzo. Per uscire dal pressing della D’Urso, Urtis ha concluso affermando che il ragazzo in questione è semplicemente il suo tatuatore.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi della vicenda, per scoprire se la bomba lanciata da Giovanni Ciacci sia confermata, anche se fino ad ora non sono giunte smentite.