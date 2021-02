Spread the love











Elisa Isoardi conferma il suo addio in Rai e annuncia la sua partecipazione a L’isola dei Famosi sulla rete ammiraglia Fino a qualche giorno fa sembravano le solite voci di corridoio ma nelle ultime ore tali rumors sono diventate certezze. Elisa Isoardi conferma il suo addio in Rai e annuncia l’arrivo in Mediaset. Nelle prossime […]

L’articolo Elisa Isoardi addio alla Rai: “Sono pronta per approdare in altre realtà!” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...