come-scegliere-la-scrivania-per-l’home-office

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un grande cambiamento degli spazi domestici che diventano ufficio, scuola, luogo di relax. La casa ha quindi una nuova identità e diventa il fulcro di molte attività che svolgevamo fuori. Così, assume un ruolo multifunzionale per soddisfare diverse necessità e attività.

Quando il tavolo della cucina diventa una postazione di lavoro e lo scaffale del soggiorno si trasforma in un improvvisato spazio di archiviazione, l’ambiente domestico diventa così centrale nella vita di ognuno di noi. L’esigenza diffusa di trasferire ufficio e scuola nelle abitazioni private richiede creatività, flessibilità e anche una buona dose di pazienza e comprensione da parte di tutti i membri della famiglia! È in tempi come questi che le persone cercano mobili che esercitino un fascino familiare offrendo al tempo stesso funzionalità e comfort per ripensare ambienti di lavoro temporanei all’interno delle mura domestiche.

Thonet S 64

Elegante ed essenziale la Scrivania S 285 di Thonet GmbH in tubolare d’acciaio, disegnata nel 1935 da Marcel Breuer, è perfetta per l’Home Office e può adattarsi a qualsiasi tipologia di ambiente. Si accompagna bene con la sedia cantilever Thonet S S 32 o 64 in tubolare d’acciaio e Canna.

TOA, Design Robin Rizzini per Pedrali

TOA, design Robin Rizzini per Pedrali, unisce con equilibrio il linguaggio tecnico-industriale a quello dell’interior design, dando vita ad un prodotto funzionale, espressivo ed elegante. Con questo nome Robin Rizzini rende omaggio alle sue origini genovesi che, nel gergo dialettale traducono “tavolo” in “toa”. Leggero ed essenziale, Toa si caratterizza da gambe a ponte dalla forma affusolata realizzate in pressofusione di alluminio che, più sottili alla base, si allargano verso l’alto confluendo sotto al ripiano in un elemento a “T”. La sua modularità, in lunghezza e larghezza, consentano di adattarsi all’interno degli spazi lavorativi, ma anche ad ambienti domestici. Geometrie leggere, quasi aeree per la scrivania Fred, progettata da Roberto Lazzeroni per Poltrona Frau. Calda, naturale e preziosa. La scrivania da casa per una zona da dedicare a sé, raccolta ed elegante.

FRED Poltrona Frau

Roberto Lazzeroni formula la sua interpretazione dell’oggetto scrivania traendo ispirazione dalla maestria di Poltrona Frau nel lavorare la pelle. Il rivestimento del piano, in pannello di fibra di legno a media densità laccato con vernice antigraffio in colore nero, è realizzato in Cuoio Saddle Extra, con un effetto di fluida continuità visiva. La speciale lavorazione consente infatti di utilizzare un unico manto, senza alcuna cucitura.

Radical Fake di Patrizia Urquiola per Cappellini

Radical Fake di Patrizia Urquiola per Cappellini è una scrivania alta con libreria integrata caratterizzata dall’intersezione di elementi lineari diversi tra loro che danno vita a un sofisticato e ironico gioco di effetti ottici. Così nasce un progetto architettonico valorizzato dall’utilizzo di finiture che, grazie alla ricerca tecnologica, riproducono tutta la bellezza dei materiali naturali, dalle venature lineari del rovere alle punteggiature del marmo veneziano.

Grimilde progettata da Nicola Gisonda per Mentemano

Grimilde è una console desk versatile dalle linee chiare e minimali, progettata da Nicola Gisonda per Mentemano. Ha una base in tondino di metallo piegato verniciao e piani in legno laccato mentre i due sottopiani sono arricchiti da stampe digitali a disegno geometrico.

DIAPOSITIVE, di Ronan & Erwan Bouroullec per Glas Italia

DIAPOSITIVE, lo scrittoio di Ronan & Erwan Bouroullec per Glas Italia si presenta come una composizione geometrica in cristallo extralight stratificato e termosaldato, con elementi in massello di frassino naturale o rovere moro fissati alle estremità delle spalle portanti. Una nicchia trasparente dove è possibile ritagliarsi un angolo privato ed intimo per il proprio lavoro.