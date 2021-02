Ciao Darwin Story: quando inizia? Data e curiosità

Oltre al preserale di “Avanti un altro!”, in partenza l’8 marzo, e la versione in prima serata del quiz con ospiti vip, probabilmente dall’11 aprile, entrambi su Canale 5, Paolo Bonolis sarà il re della primavera di Mediaset anche con “Ciao Darwin Story”. Secondo DavideMaggio.it, il meglio di “Ciao Darwin” potrebbe essere mandato in onda da venerdì 12 aprile, sempre sull’ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese.

Paolo Bonolis si prepara a essere nuovamente il grande protagonista della primavera di Canale 5.

L’8 marzo ripartirà la versione preserale di “Avanti un altro!”. Le registrazioni della nuova edizione sono partite già in autunno, realizzate nel rispetto delle normative anti-contagio. Il programma andrà in onda come di consueto dal lunedì al sabato dalle 18.45 alle 20.

Ciao Darwin Story in primavera su Canale 5

Ma non solo. L’ultima novità, anticipata dal sito DavideMaggio.it, è che vedremo il duo Bonolis-Laurenti anche il venerdì in prima serata, a partire dal 12 marzo, con “Ciao Darwin Story”.

Sembra infatti che, tramontata l’ipotesi del debutto dell’“Isola dei Famosi” in quella data – esordio spostato a lunedì 15 marzo, per poi raddoppiare l’appuntamento settimanale – contro “La canzone segreta” di Rai 1 la rete ammiraglia di Mediaset schiererà in campo Bonolis, Laurenti, Madre Natura e i concorrenti più divertenti proponendo il meglio delle edizioni passate di “Ciao Darwin”.

Già nella scorsa stagione lo storico show antropologico di Bonolis, nato nel 1998, aveva ottenuto grandi ascolti anche con le repliche trasmesse nel primo lockdown. In programma ci sarebbero, questa volta, cinque prime serate.

Avanti un altro serale: debutto con Gregoraci, Oppini, Urtis

E, per Bonolis, non finisce qui. Com’è emerso nei giorni scorsi, infatti, dall’11 aprile “Avanti un altro!” in versione serale dovrebbe andare in onda – per dieci appuntamenti in tutto – al posto di “Live – Non è la D’urso”, in via di chiusura anticipata tra fine marzo e inizio aprile.

Le registrazioni dell’edizione prime time di “Avanti un altro!” sono cominciate alla presenza di alcuni ex gieffini vip: Elisabetta Gregoraci (forse accompagnata dalla sorella Marzia), Francesco Oppini con la madre Alba Parietti e Giacomo Urtis.