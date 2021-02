cecilia-rodriguez,-disavventura-per-la-bella-argentina

Spread the love

Episodio particolare per la modella argentina Cecilia Rodriguez, una disavventura nel pieno di un viaggio lontana da Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez (Gettyimages)

Vip sempre in movimento. Al netto delle norme anti-Covid e dei consigli di evitare spostamenti in giro per il mondo, sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che viaggiano costantemente. I motivi di lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, sono quelli che poi spingono i nostri vip a spostarsi su e giù per il pianeta.

E cosi capita, soprattutto in un periodo del genere dove la mente viaggia spesso altrove, di incappare in qualche episodio particolare. Abilità, poi, sta nel saperla prendere con ironia, magari sfruttando anche i social per raccontare l’accaduto e farsi una risata.

E’ quello che è di fatto successo a Cecilia Roddriguez, che proprio nelle scorse ore ha lasciato il compagno Ignazio Moser per recarsi in un luogo che – va detto – resta ignoto. La modella argentina, sorella di Belén, si è fatta vedere attraverso il proprio account Instagram intenta ad intraprendere un viaggio, anche se non ha specificato la direzione.

E cosi la bella Chechu, che a breve diventerà anche zia, è andata ad imbattersi in un episodio singolare, ma che sarà sicuramente sarà capitato a tante persone. Soprattutto nel corso di un viaggio, di piacere o di lavoro.

Cecilia Rodriguez, disavventura fuori casa

Cosi Cecilia, una volta partita e lasciato il compagno Moser a casa, si è diretta subito nell’albergo che la ospiterà in queste ore. Come norme Covid richiedono, la modella argentina si è sottoposta al tampone per controlli.

“E’ il terzo tampone in una settimana, ovviamente negativo” la spiegazione della donna attraverso il proprio account Instagram. Poi il racconto, che si concentra proprio sull’episodio che ha visto Chechu protagonista.

Chechu ed il racconto sui social

“La mia nuova avventura si è trasformata subito in una disavventura, sono già rimasta fuori (dalla stanza, ndr). Sono andata a fare il tampone in un’altra stanza dell’albergo”, ha spiegato la modella, chiarendo fin da subito di aver rispettato ogni tipo di norma per raggiungere il luogo prestabilito.

Cecilia Rodriguez (Instagram)

“E niente, aspetto che mi rifacciano la chiave. Prima o poi rientrerò, ho sbagliato chiave. Capita, sempre a me…”, ironizza poi la modella. Un episodio che ovviamente avrà strappato un sorriso a tutti i suoi followers.