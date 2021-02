Caterina Balivo, passeggiata segreta tra le strade di Milano: fashion – FOTO

Spread the love

Caterina Balivo si concede una passeggiata tra le stradine fashion di Milano. Dove starà andando la conduttrice Rai?

Ultimamente l’abbiamo vista poco protagonista sotto i riflettori e dei social network e della Rai. Abbiamo “assaporato” una Caterina Balivo, nelle vesti di donna responsabile delle sue azioni, dei figli e della famiglia in generale.

La rinuncia a mantenere un certo seguito in tv è stata voluta solo da se stessa, alla luce dei fatti collegati agli innumerevoli casi di Covid-19. A tal proposito ha rinunciato a perseverare nelle vesti di presentatrice di “Detto Fatto“. Passato poi nelle mani della pugliese, Bianca Gauccero e dedicarsi al ruolo di mamma a 360 gradi, con il classico istinto materno e di protezione.

L’assenza in tv però è durata davvero poco; dopo la chiamata di Milly Carlucci come giudice del programma de “Il Cantante Mascherato 2”, non vi ha più resistito ed è tornata finalmente tra noi

Caterina Balivo, in pantaloncini e mascherina sente l’aria di primavera

Dopo l’ennesimo tentativo di richiamarla alla “base”, Caterina Balivo ha accettato senza fronzoli, la nuova proposta della Rai, nelle vesti di giudice de “Il Cantante Mascherato 2”. Si tratta, per lei, di un ritorno coi fiocchi, che la stessa conduttrice ha voluto battezzare con un vestito luccicante ed elegante all’esordio, che ha fatto venire i brividi lungo la schiena agli appassionati della tv e di musica.

Ora la nostra simpaticissima e solare Caterina ci ha preso proprio gusto ed ora si lancia a capofitto, alla ricerca di nuove opportunità. Il tutto per portare a termine la “missione” del riscatto, iniziato proprio durante le riprese del talent show mascherato.

Nell’ultima ora di Instagram, invece vediamo una Caterina dalla quale espressione traspare determinazione e voglia di mettersi in mostra. Stavolta la conduttrice napoletana fa tappa a Milano e le telecamere sono tutte per lei, immortalata mentre passeggia per raggiungere la destinazione voluta.

Chissà quale “segreto” ci nasconderà la nostra Balivo. In attesa di delucidazioni della diretta interessata, è lecito ammirarla in tutto il fascino primordiale di una diva e figlia di “madre natura”, nonostante la mascherina.

Stivali bianchi e pantaloncini corti neri per la conduttrice Rai, più fashione con un “pizzico” di malizia che non guasta per nulla e riempie di felicità i fan.